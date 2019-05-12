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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
10.05.2019 13:00279

Зі стартом сезону відпусток та канікул юстиція Сумщини інформує батьків, як тимчасово виїхати за кордон з дитиною

З приходом теплої весняної погоди громадяни починають планувати відпочинок. Для тих, хто вирішить відправитися на канікулах за межі України, юстиція Сумщини в межах кампанії «Відповідальне батьківство» в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» підготувала основні особливості подорожей дітей з одним із батьків, які передбачені ініційованим Мін’юстом закону #ЧужихДітейНеБуває.

ЯКЩО ДИТИНА ПРОЖИВАЄ З ОДНИМ ІЗ БАТЬКІВ, ЯКИЙ НЕ ПЕРЕШКОДЖАЄ ДРУГОМУ З БАТЬКІВ У ПОБАЧЕННЯХ І СПІЛКУВАННІ З ДИТИНОЮ не потрібно отримувати дозвіл другого з батьків на виїзд за кордон дитини на строк до 1 місяця при умові, що мета поїздки:

  • оздоровлення та відпочинок;
  • лікування;
  • навчання;
  • участь у дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких туристичних, дослідницьких, спортивних заходах.

Що потрібно зробити? 

1)    Повідомити другого з батьків про державу перебування, мету та тривалість поїздки рекомендованим листом, якщо відоме місце його проживання;

2)    Пред’явити на кордоні копію рішення суду або органу опіки і піклування про визначення (підтвердження) місця проживання дитини.

ВАЖЛИВО! За умисне порушення строків перебування за кордоном передбачена адміністративна відповідальність – штраф від 1700 до 3400 гривень та втрата права виїзду з дитиною за кордон без згоди другого з батьків строком на 1 рік.

ЯКЩО ДИТИНІ ЗАБОРГУВАЛИ ЗІ СПЛАТОЮ АЛІМЕНТІВ

У разі наявної заборгованості по аліментах понад 4 місяці або понад 3 місяці дитині з інвалідністю або тяжкою хворобою – можнатимчасово виїхати з дитиною за кордон на строк до 1 місяця і більше без дозволу боржника.

Що потрібно зробити?

1)    Отримати довідку про наявність у другого з батьків заборгованості по сплаті аліментів за місцем виконання рішення про стягнення аліментів. 

2)    На кордоні пред’явити довідку про наявність у другого з батьків заборгованості:

  • понад 4 місяці або
  • понад 3 місяці та документ, що підтверджує тяжку хворобу або інвалідність дитини.

ЯКЩО ОДИН ІЗ БАТЬКІВ ВЧАСНО СПЛАЧУЄ АЛІМЕНТИ

Можна виїхати з дитиною за кордон на строк, передбачений нотаріально посвідченою згодою або рішенням суду.

Що потрібно зробити?

1)    Написати рекомендованого листа другому з батьків з проханням надати згоду на виїзд з дитиною за кордон.

2)    Якщо згоду не надали протягом 10-ти днів після вручення рекомендованого листа подати до суду заяву щодо надання дозволу на виїзд з дитиною за кордон без згоди другого з батьків. 

На кордоні пред’явити нотаріально посвідчену згоду другого з батьків на виїзд або копію рішення суду про дозвіл на виїзд дитини.

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