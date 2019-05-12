Зі стартом сезону відпусток та канікул юстиція Сумщини інформує батьків, як тимчасово виїхати за кордон з дитиною

ЯКЩО ДИТИНА ПРОЖИВАЄ З ОДНИМ ІЗ БАТЬКІВ, ЯКИЙ НЕ ПЕРЕШКОДЖАЄ ДРУГОМУ З БАТЬКІВ У ПОБАЧЕННЯХ І СПІЛКУВАННІ З ДИТИНОЮ не потрібно отримувати дозвіл другого з батьків на виїзд за кордон дитини на строк до 1 місяця при умові, що мета поїздки:
- оздоровлення та відпочинок;
- лікування;
- навчання;
- участь у дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких туристичних, дослідницьких, спортивних заходах.
Що потрібно зробити?
1) Повідомити другого з батьків про державу перебування, мету та тривалість поїздки рекомендованим листом, якщо відоме місце його проживання;
2) Пред’явити на кордоні копію рішення суду або органу опіки і піклування про визначення (підтвердження) місця проживання дитини.
ВАЖЛИВО! За умисне порушення строків перебування за кордоном передбачена адміністративна відповідальність – штраф від 1700 до 3400 гривень та втрата права виїзду з дитиною за кордон без згоди другого з батьків строком на 1 рік.
ЯКЩО ДИТИНІ ЗАБОРГУВАЛИ ЗІ СПЛАТОЮ АЛІМЕНТІВ
У разі наявної заборгованості по аліментах понад 4 місяці або понад 3 місяці дитині з інвалідністю або тяжкою хворобою – можнатимчасово виїхати з дитиною за кордон на строк до 1 місяця і більше без дозволу боржника.
Що потрібно зробити?
1) Отримати довідку про наявність у другого з батьків заборгованості по сплаті аліментів за місцем виконання рішення про стягнення аліментів.
2) На кордоні пред’явити довідку про наявність у другого з батьків заборгованості:
ЯКЩО ОДИН ІЗ БАТЬКІВ ВЧАСНО СПЛАЧУЄ АЛІМЕНТИ
Можна виїхати з дитиною за кордон на строк, передбачений нотаріально посвідченою згодою або рішенням суду.
Що потрібно зробити?
1) Написати рекомендованого листа другому з батьків з проханням надати згоду на виїзд з дитиною за кордон.
2) Якщо згоду не надали протягом 10-ти днів після вручення рекомендованого листа подати до суду заяву щодо надання дозволу на виїзд з дитиною за кордон без згоди другого з батьків.
На кордоні пред’явити нотаріально посвідчену згоду другого з батьків на виїзд або копію рішення суду про дозвіл на виїзд дитини.