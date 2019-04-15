Президент-неофіт В українській літературі відома історія про неофіта-раба. В реальній історії України президента-неофіта ще не було. Але зірки на небі зійшлися дивним чином і така подія приключилась.

Маю на увазі обрання Володимира Зеленського головою держави. Ніхто такого не чекав. Навіть сам Володимир. Зараз дехто вважає, що Володимир націлився на президенство дуже давно и наполегливо йшов до своєї мети. Це твердження викликає сумнів. Дивимось епізод спілкування Зеленського зі своїми глядачами у 2016 році. Це було вже після виходу перших серій «Слуги народу», в яких він зіграв роль президента України.

Комік запитав у глядачів: «Кто будет за меня голосовать, если я действительно пойду в президенты? Поднимите руки, пожалуйста. (з вигуками схвалення глядачі підняли руки) Ребята, вы что все с ума сошли? Разве так можно? Вышел ведущий, пошутил, хорошо себя прорекламировал и все. Все уже готовы голосовать. Не надо вестись на всякую рекламу. Вы же выбираете человека, а не йогурт. Я просто показал технологию, как это работает. Как можно сделать из… А что, кроме говна и конфетки, другого сравнения нет? И я не мог подобрать», — сказал Зеленській в эфірі. Не став би він, збираючись боротись за президентське крісло, демонструвати таку аналогію: лайно і конфетка – Зеленський і президент держави.

Навіть потрапляння його до претендентів на виборах виглядає випадковим. Спочатку в опитуваннях про можливих претендентів на посаду голови держави соціологи включали популярного співака Вакарчука, який вже обирався депутатом Верховної Ради, але покинув її, заявивши, що займатись політикою буде і надалі. Потім для компанії з Вакарчуком до списку додали і актора Зеленського, адже той як ніяк зіграв у фільмі президента України. На диво, рейтинг Зеленського почав зростати як на дріжджах.

У житті повторилась фабула фільму. Вчитель математики Голобородько став президентом випадково. Учні через напіввідчинені двері зняли на мобільний телефон свого вчителя, який матюкався з іншими викладачами. Пустили це відео для збору підписів за кандидата у президенти. І Голобородька обрали президентом, що стало великою несподіванкою для вчителя математики. По законам жанру математик подолав усі перепони і підступи поганих людей і став зразковим народним президентом.

Але так буває лише у кіно. Пригадую, після обрання Ющенка президентом Леонід Кучма в інтерв’ю газеті «2000» сказав: «Мне жаль Ющенка. Он не представляет, с чем столкнётся». І це було сказано про діяча, який побував вже і головою Нацбанку, і успішно провів грошову реформу, і попрацював прем’эр-міністром України. Тобто був не новачком у державному керівництві. А що можна сказати у цьому плані про Зеленського? Нічогісенько.

Як комік і керівник театральної трупи він найбільш відомий висміюванням українських державних діячів з гумором на рівні балагану чи студентського «капусника». Оскільки «Квартал 95» продовжить роботу, вельми цікаво, чи буде він потішатись над новим президентом України. Враховуючи, як болісно Володимир Олександрович сприймає не дуже схвальні слова на свою адресу, на його критику у «Кварталі 95» буде накладено табу.