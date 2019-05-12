4500 мешканців Сумщини потрапили до єдиного реєстру боржників. Чим загрожує перебування в реєстрі? На Сумщині 4500 неплатників аліментів потрапили до Єдиного реєстру боржників, який в народі отримав назву #ДошкаГаньби.

В рамках ініційованого Мін’юстом національного правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» юстиція Сумщини інформує громадян, чим саме загрожує перебування в даному реєстрі.

ЩО ТАКЕ #ДошкаГаньби?

Слід зазначити, що кожен громадянин може перевірити себе у Єдиному реєстрі боржників (https://erb.minjust.gov.ua/), в якому публічно зазначаються ті громадяни, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці.

ЧИМ ЗАГРОЖУЄ ПЕРЕБУВАННЯ В РЕЄСТРІ БОРЖНИКІВ?

По-перше, боржник, який потрапив до цієї бази, не зможе укласти будь-яку угоду з відчуження майна. Так, відповідно до чинного законодавства, нотаріуси чи інші державні реєстратори перед здійсненням угод з відчуження майна зобов’язані спочатку перевірити інформацію з Єдиного реєстру боржників. У разі, якщо особа, котра звернулась до нотаріуса (реєстратора), наприклад, щодо купівлі/продажу квартири, значиться в реєстрі, нотаріус (реєстратор) відмовляє такому громадянину у здійсненні правочинів.

По-друге, на боржника по аліментах чекають і наслідки, пов’язані з публічною доступністю такої інформації. Наприклад, використовувати цей реєстр можуть для перевірки платоспроможності громадянина – боржник не зможе отримати кредит у банку.

По-третє, відтепер перед здійсненням будь-якої операції, пов’язаної з оформленням транспортного засобу, працівники Регіональних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України перевіряють наявність водія в Єдиному реєстрі боржників. У разі виявлення громадянина на «Дошці ганьби», йому буде відмовлено у здійсненні цих операцій.