Блоги

Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
16.05.2019 16:162881

Автомобіль на штрафмайданчик – податки сплачені

Сплачувати податки – обов’язок громадян. Мешканка Сумського району забула про свій обов’язок сплатити до Державної фіскальної служби заборгованість зі сплати Єдиного соціального внеску, в результаті чого фіскальними органами винесено відносно неї податкова вимога на суму понад 15 тисяч гривень, яка передана на примусове виконання до державної виконавчої служби.

Державним виконавцем встановлено, що боржниці належить автомобіль, який невідкладно було оголошено в розшук. На травневі свята на автомобілі боржниця прямувала на відпочинок. Але авто зупинили патрульні і доставили його на штраф майданчик. Не маючи іншого виходу, громадянці довелось сплатити всю суму заборгованості по ЄСВ та додатково ще понад 1,5 тисячі гривень виконавчого збору, а також витрати виконавчого провадження. За несвоєчасність виконання своїх податкових зобов’язань довелося і коштів більше сплатити, і понервувати.

Фото
Право
view counter

Комментарии

Александр Рябухин
ShopAvto
Вчера 21:03

Друзья, если ситуация не позволяет заплатить долги, налоги. 

При этом есть авто, которое заберёт исполнительная.

Мы предлагаем срочный выкуп авто - вы останитесь, без задолжености и с деньгами, в отличии от исполнительной.

view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.