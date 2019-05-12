Автомобіль на штрафмайданчик – податки сплачені

Державним виконавцем встановлено, що боржниці належить автомобіль, який невідкладно було оголошено в розшук. На травневі свята на автомобілі боржниця прямувала на відпочинок. Але авто зупинили патрульні і доставили його на штраф майданчик. Не маючи іншого виходу, громадянці довелось сплатити всю суму заборгованості по ЄСВ та додатково ще понад 1,5 тисячі гривень виконавчого збору, а також витрати виконавчого провадження. За несвоєчасність виконання своїх податкових зобов’язань довелося і коштів більше сплатити, і понервувати.
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