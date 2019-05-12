Автомобіль на штрафмайданчик – податки сплачені Сплачувати податки – обов’язок громадян. Мешканка Сумського району забула про свій обов’язок сплатити до Державної фіскальної служби заборгованість зі сплати Єдиного соціального внеску, в результаті чого фіскальними органами винесено відносно неї податкова вимога на суму понад 15 тисяч гривень, яка передана на примусове виконання до державної виконавчої служби.

Державним виконавцем встановлено, що боржниці належить автомобіль, який невідкладно було оголошено в розшук. На травневі свята на автомобілі боржниця прямувала на відпочинок. Але авто зупинили патрульні і доставили його на штраф майданчик. Не маючи іншого виходу, громадянці довелось сплатити всю суму заборгованості по ЄСВ та додатково ще понад 1,5 тисячі гривень виконавчого збору, а також витрати виконавчого провадження. За несвоєчасність виконання своїх податкових зобов’язань довелося і коштів більше сплатити, і понервувати.