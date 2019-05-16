Понад 58 мільйонів гривень аліментів сплатили батьки Сумщини Ініційований Міністерством юстиції України закон #ЧужихДітейНеБуває передбачає санкції, які змушують боржників по аліментах, не зважаючи на місце роботи та статус таких батьків, сплачувати заборгованість. До речі, з початку 2019 року на користь дітей Сумщини було стягнуто понад 58 мільйонів гривень аліментів.

Так, в Тростянці батько заборгував зі сплати аліментів кошти в сумі понад 7 тисяч гривень. Державний виконавець наклав арешт на все рухоме й нерухоме майно боржника та виніс постанови про тимчасові обмеження, у тому числі у праві керування транспортними засобами, володіння зброєю, полювання та виїзду за межі України. Аби уникнути проблем, чоловік влаштувався на роботу та почав сплачувати аліменти дитині.

Мешканець Ямпільського району також не виконував належно свої батьківські обов’язки та заборгував двом донечкам й сину 16 тисяч гривень аліментів. Аби примусити багатодітного батька сплати заборгованість, фахівці юстиції після застосування аналогічних примусових дій, оголосили чоловіка в розшук. Такі дії заохотили боржника повністю розрахуватися з малечею.

А на Путивльщині батько заборгував дитині понад 3 тисяч гривень аліментів. Незначну суму чоловік не сплачував впродовж певного часу і тільки завдяки обмеженням, передбаченим чинним законодавством, боржник все ж таки розрахувався з чадом.

Не бажаючи потрапити до Єдиного реєстру боржників https://erb.minjust.gov.ua/та бути обмеженим у праві керування транспортними засобами і виїзду за кордон мешканець Краснопільщинипісля проведення до нього виконавчих дій у повному обсязі перерахував заборгованість по аліментах, сума якої складали майже 16 тисяч гривень.

У Білопільському районі батько накопичив борг по аліментах в розмірі понад 12 тисяч гривень. Після застосування до нього всіх санкцій закону #ЧужихДітейНеБуваєбатько повністю розрахувався з дитиною.