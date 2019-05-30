Фоторепортажі та джинса від «Опозиційної платформи – За життя!»: як сумські онлайн-медіа висвітлювали День перемоги Онлайн-медіа Сумщини активно висвітлювали події та акції, приурочені до 8-9 травня, не обмежуючись сухими звітами з офіційних заходів. Проте не обійшлося і без замовних матеріалів, в яких політичні партії піарилися на важливій даті.

МІ промоніторив контент найбільших за аудиторією Інтернет-ЗМІ Сумської області* і проаналізував, як сумські онлайн-медіа висвітлювали відзначення в області Дня пам’яті і примирення (8 травня) і Дня перемоги (9 травня).

Загалом на десяти сайтах з’явилося 42 новини, які тим чи іншим чином стосувалися відзначення дати закінчення в Європі Другої світової війни. Більше половини з них, 26 матеріалів, були авторськими новинами. Разом з тим дев’ять матеріалів мали ознаки замовності («джинса»), а ще сім – протокольних матеріалів із заходів чиновників (так званий «паркет»).

Найбільше уваги темі цій темі приділили RegioNews-Суми (9 новин), Сумські дебати (8 новин) і Неделя (7 новин). А от видання Спецкор і Xpress взагалі не згадували про ці свята.

Більшість медіа вирішили не анонсувати на своїх сторінках програму святкових заходів – це зробити лише 0542.ua (Программа мероприятий на 8 и 9 мая в Сумах) і Шостка.Инфо (9 Мая в Шостке: опубликован план праздничных мероприятий).

Шість із десяти сайтів опублікували авторські фоторепортажі про святкування Дня перемоги: 9 мая в Сумах (фоторепортаж) (Данкор онлайн), Як святкують 9 травня у Сумах (Сумські дебати), День перемоги відзначають у Сумах (ФОТОРЕПОРТАЖ) (The Sumy Post), 9 травня у Сумах із забороненим символом: фоторепортаж (Sumy.Today), Сотні людей попри дощову погоду прийшли до Меморіального комплексу «Вічна Слава» у Сумах (RegioNews-Суми), а сайт Шостка.Инфо – навіть два фоторепортажі: Торжества по случаю Дня Победы прошли в Шосткинском районе + Фото і В Шостке празднуют День Победы + Фото + Видео

Широко висвітлили в сумських онлайн-медіа і відкриття в обласній універсальній науковій бібліотеці виставки «Тріумф людини. Мешканці України, які пройшли нацистські концтабори». Матеріали про це розмістили Данкор онлайн, 0542.ua, Сумські дебати, The Sumy Post, RegioNews-Суми.

Про альтернативну офіційним заходам акцію «Помни имя свое» написав лише один сайт - RegioNews-Суми (Акция “Помни имя свое” в восьмой раз прошла в Сумах), решта онлайн-медіа проігнорували захід. Вірогідно, причинами стали асоціювання таких акцій з Російською Федерацією і наявність серед організаторів політиків і активістів проросійської спрямованості.

Цей же сайт висвітлив ще дві події, присвячених Дню перемоги, про які інші ЗМІ промовчали: відкриття у приміщенні центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка виставки «Тільки пам’ять не сивіє, вічно житиме в віках» (Сумські бібліотеки долучились до святкуванння Дня перемоги) і організацію КП «Електроавтотранс» святкового тролейбусного рейсу (У Сумах для ветеранів організували святковий рейс).

Натомість лише Данкор онлайн написав про святкові заходи в Сумському геріатричному пансіонаті для ветеранів війни – В Сумах по случаю Дня памяти и примирения почтили ветеранов войны.

Про акцію «Перша хвилина миру», яка відбулася біля пам’ятного знаку жертвам нацистських концтаборів, повідомили три видання. Данкор онлайн розмістив авторський фоторепортаж В Сумах отметили День памяти и примирения, Sumy.Today обмежився «паркетним» матеріалом У Сумах відзначили «Першу хвилину миру», а The Sumy Post розмістив дві новини про цю подію – і фоторепортаж «Перша хвилина миру»: сумчани вшанували пам’ять жертв Другої світової війни, і «паркет» Віра Мотречко: Дякуємо за мирне небо і можливість жити на рідній землі.

Ще два «паркетних» матеріали помічено у RegioNews-Суми, причому обидва - про привітання ветеранів представниками Національної поліції: Поліцейські Сумського району привітали ветеранів з 74-ю річницею великої Перемоги і 9 Травня привітали найстаршого ветерана правоохоронних органів Сумщини.

Також двома «паркетними» матеріалами відзначилося видання Неделя. Перший – Особисті вітання – розповідає про привітання фронтовиків керівництвом Глухівської районної ради, а другий – 8 та 9 травня - День пам’яті та примирення, День перемоги над нацизмом у другій світовій війні! – вмістив привітання від нардепаи Андрія Деркача, представника Глухівської організації Радикальної партії Олега Ляшка, депутата Сумської облради, Президії Глухівської організації ветеранів війни, голів Глухівської райдержадміністрації та райради і голови фракції «Воля народу» у Глухівській міськраді.

Хоча, крім відверто протокольних матеріалів, Неделя розмістила і дві публікації, які розповідали про місцевих ветеранів війни: «Як сил зовсім не стане, на колінах приповзу 9 травня до пам’ятника» та І партизан, і танкіст.

Однозначним лідером із розміщення передсвяткової «джинси» серед сумських онлайн-медіа став сайт Сумські дебати. На його сторінках було помічено п’ять «джинсових» матеріалів, у той час як в усіх інших разом узятих – чотири. Загалом із восьми матеріалів Сумських дебатів на тему Дня перемоги майже дві третини були «джинсою». Ще дві «джинсові» новини розмістив Шостка.Инфо, і по одній – RegioNews-Суми і Неделя.

Серед замовників «джинси» так само є явний лідер. Це партія «Опозиційна платформа – За життя!», яка розмістила п’ять замовних матеріалів. Чотири із них – в Сумських дебатах: Напередодні Дня Перемоги вітання від опозиціонерів приймали підопічні геріатричного пансіонату, Опозиціонери Сумщини поклали квіти до пам’ятника тричі Героя Радянського Союзу Івана Кожедуба та відвідали ветеранів, Олександр Стрельченко: Ми не дамо спаплюжити свято багатьох поколінь, Юрий Бойко пронес портрет деда в колонне Бессмертного полка (фото). Ще один матеріал від цього ж замовника розмістив сайт Шостка.Инфо: В Шостке в преддверии 9 мая ветераны принимали поздравления от представителей «Оппозиционной платформы – За жизнь!».

Натомість сайт RegioNews-Суми розміщував «джинсу» від інших опозиціонерів – «Опозиційного блока» – Новинський: Ми будемо домагатися повернення вулицям міст і сіл імен героїв Великої Вітчизняної війни та відновлення пам’ятників.

Сумські дебати також «джинсували» на користь «Національного корпусу» (Національний корпус вшанував пам’ять загиблих Героїв у Другій Світовій війні), Шостка.Инфо – на користь Українсько-голандської агрокомпанії (Накануне 9 Мая УГАК поздравил ветеранов), а сайт Неделя розмістив «джинсу» проти міського голови Глухова Мішеля Терещенка – Де був остаточний «Гітлер капут».

У цілому в сумських онлайн-медіа можна відзначити досить велику кількість матеріалів, присвячених Дню пам’яті і примирення і Дню перемоги. Новини повідомляли про різні події, які відбувалися в області і були присвячені цим датам. До того ж, ЗМІ часто використовували мультимедійний контент – авторські фоторепортажі та відео.

У той же час медіа розміщували і багато замовних «джинсових» матеріалів, серед яких, як і на виборах Президента, більшість складали матеріали «Опозиційної платформи – За життя!». А сайт Сумські дебати був однозначним лідером серед сумських медіа з кількості такої «джинси».

Олексій Захарченко, регіональний представник ІМІ у Сумській області

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*Аналізувалися такі онлайн-ЗМІ: Данкор онлайн, 0542.ua, Сумські дебати, Sumy.Today, The Sumy Post, RegioNews-Суми, Спецкор, Xpress, Неделя, Шостка.Инфо.