Маленький такой Новоизбранный президент Украины не учел, что руководить державою - это не то, что играть на подмостках балагана, где рукоплещут твоим низкопробным шуткам. Шоу инаугурации закончилось, наступили тяжелые будни.

Президенты ростом выше, А я маленький такой. Я вскарабкался на крышу, Государство – подо мной. Генералов в фрунт построил, Взяли все под козырёк. Но вопят шакалы- тролли: «Не потрібен цей царьок!». Планы все мои, заначки Тонут всуе как в воде, Люд настроен на подачки. Чует сердце, быть беде. Кредиторы неуклонны, Деньги взял – гони долги. А долгов скопилось тонны, Отвертеться не моги. Нет надежд уже на славу, Избежать бы худших бед. Хватки мёртвой не ослабил «Братский» северный сосед. Управленцев кот наплакал, Лишь актеров балаган, В политической клоаке Хоть к виску приставь наган. Трон и жезл уже не милы, Навсегда ушел покой. Должность эта – для громилы, Я же маленький такой.