Президенты ростом выше,
А я маленький такой.
Я вскарабкался на крышу,
Государство – подо мной.
Генералов в фрунт построил,
Взяли все под козырёк.
Но вопят шакалы- тролли:
«Не потрібен цей царьок!».
Планы все мои, заначки
Тонут всуе как в воде,
Люд настроен на подачки.
Чует сердце, быть беде.
Кредиторы неуклонны,
Деньги взял – гони долги.
А долгов скопилось тонны,
Отвертеться не моги.
Нет надежд уже на славу,
Избежать бы худших бед.
Хватки мёртвой не ослабил
«Братский» северный сосед.
Управленцев кот наплакал,
Лишь актеров балаган,
В политической клоаке
Хоть к виску приставь наган.
Трон и жезл уже не милы,
Навсегда ушел покой.
Должность эта – для громилы,
Я же маленький такой.
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