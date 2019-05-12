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Вячеслав Киричок
Вячеслав Киричок
30.05.2019 08:03198

Маленький такой

Новоизбранный президент Украины не учел, что руководить державою - это не то, что играть на подмостках балагана, где рукоплещут твоим низкопробным шуткам. Шоу инаугурации закончилось, наступили тяжелые будни.

Президенты ростом выше,

 А я маленький такой.

Я вскарабкался на крышу,

Государство  –  подо мной.

Генералов в фрунт построил,

Взяли все под козырёк.

Но вопят шакалы- тролли:

«Не потрібен цей царьок!».

Планы все мои, заначки

Тонут всуе как в воде,

Люд настроен на  подачки.

Чует сердце, быть беде.

Кредиторы неуклонны,  

Деньги взял –  гони  долги.

А долгов  скопилось тонны,

Отвертеться не моги.

Нет надежд уже на славу,

Избежать бы худших бед.

Хватки мёртвой не ослабил

«Братский» северный сосед.

Управленцев кот наплакал,

Лишь актеров балаган,

В политической клоаке

Хоть к виску приставь наган.

Трон и жезл уже не милы,

Навсегда ушел покой.

Должность  эта  –  для громилы,

Я же маленький такой.

Политика Владимир Зеленский Президент Украины
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