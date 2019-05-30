Юстиція Сумщини: захистили права 12 тисяч дітей Напередодні Дня захисту дітей, який в Україні відзначається 1 червня, юстиція Сумщини результатами роботи підтверджує, що прийняття ініційованого Міністерством України пакетів закону #ЧужихДітейНеБуває стало дієвим кроком у напрямі захисту прав дітей. Так, з початку 2019 року було захищено економічні права понад350 тисяч маленьких громадян по всій території країни, в тому числі по Сумській області – 12 тисяч дітей.

«Упроваджуючи реформи Мін’юсту, ми дбаємо про права та інтереси молодого покоління.З початку2019 рокубуло стягнуто понад 61 мільйон гривень аліментів,–розповідає керівник обласного управління юстиції Ірина Свистун.–З зазначеної загальної суми 100 тисяч гривень аліментів стягнуті завдяки суспільно корисним роботам, які є своєрідним покаранням для злісних неплатників аліментів. До речі, дана ініціатива реалізована вперше в історії Україний направлена на подолання такого ганебного явища, як заборгованість по аліментах».

Очільник управлінняюстиції додала, що разом з тим державними виконавцями Сумщини стосовно 3600 мешканців Сумщини, котрі не сплачували аліменти понад 6 місяців, були застосовані обмеження в праві виїзду за кордон. Особливістю цього заходу примусу є те, що він застосовується державним виконавцем без рішення суду, а знімається тільки після сплати суми всієї заборгованості, а в деяких випадках й штрафу та виконавчого збору.

Варто зазначити, що з боржників по аліментах в Сумській областідодатковобуло стягнуто понад 1 мільйон гривень штрафів, які завдяки змінам в законодавстві, отримали діти.