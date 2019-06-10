Що купують районні адміністрації в містах?

Ми зрідка звертаємо увагу на районні в містах ради або адміністрації. В нашій уяві це структури, які позбавлені повноважень і грошей. Хоча все може бути не зовсім так або зовсім не так.

Розглянемо, скільки коштів і головне, на що, витрачали районні адміністрації міста Одеса.

Розпочнемо з Київської. Власне сама адміністрація з початку 2019 року витратила на закупівлях 3 мільйони й майже 700 тисяч гривень. Із 17 оголошених тендерів 11 стосувалися будівельних робіт, дві закупівлі палива, по одному разу замовлялися послуги друку, ремонту, інженерні послуги та послуги з розробки програмного забезпечення. Зауважимо, що всі процедури були неконкурентними та відбувалися за участі одного учасника.

Найбільшу кількість замовлень, а саме вісім, отримало ТОВ «Резов». Це їх перші та єдині замовлення. Від Київської районної адміністрації міста Одеси ця компанія отримала 1 мільйон 600 тисяч гривень. Створено фірму 30 липня 2018 року, тобто існує вона всього дев’ять місяців, а статутний капітал становить лише 1 тисячу гривень. Основним видом діяльності ТОВ «Резов» є будівництво будівель, окрім того вони мають ще 11 різних КВЕДів. Усі перелічені вище чинники, на нашу думку, мали б слугувати підставою не підписувати договорів із цією фірмою. Директором та засновницею підприємства значиться Резніченко Людмила Яківна, яка водночас є власником і директором ТОВ «Курортне», яке за 2018 рік отримало з бюджету 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Із 42 переможних тендерів другого підприємства пані Резніченко 24 були саме від Київської адміністрації міста Одеси. Тож можемо говорити про постійність керівництва адміністрації та про її відданість своїм підрядникам.

Малинівська адміністрація була значно скромнішою в своїх витратах. Вони провели сім закупівель на загальну суму 1 мільйон 300 тисяч гривень. Здебільшого закупівлі стосувалися придбання комп’ютерної техніки.

А от Приморська районна адміністрація за неповні п’ять місяців 2019 року встигла витратити понад 6 мільйонів гривень. Із 42 успішних закупівель немає жодної, яка була б конкурентною. 31 процедура стосувалася будівельних робіт, чотири закупівлі офісної техніки, решта — комунальних та поштових послуг. У 11 випадках договір було підписано з ФОП Бурлаков Олексій Ігорович, ще в дев’яти — з філією ДП «Укрдержбудекспертиза», шість договорів отримало приватне підприємство «Добробуд Град», а ВКП «Таурус» — п’ять.

Промоніторивши інформацію про ті підприємства, які отримали найбільшу кількість договорів, ми змогли дізнатися таке. ФОП Бурлаков, наприклад, ніколи раніше не брав участі в державних закупівлях. Тож 11 угод із Приморською адміністрацією стали для нього почином, хоч і заробив на такій кількості договорів він лише 60 тисяч гривень.

Приморська адміністрація має в підпорядкуванні комунальні підприємства, які також встигли провести закупівлі 2019-го. Так, до прикладу, КП «Одеські парки» провело одну закупівлю газу на 178 із половиною тисяч гривень.

У Суворовської районної адміністрації відбулося 39 вдалих закупівель на загальну суму 3 мільйони 730 тисяч гривень. 28 тендерів стосувалося проведення будівельних робіт, три — закупівлі офісного обладнання, решта — комунальних послуг. Усі процедури були неконкурентними. Беззаперечним лідером за кількістю підписаних договорів стала ФОП Коваржик Валентина Михайлівна, їй дісталося 13 угод. На другому місці ТОВ «А-Будрем», із яким підписано шість договорів.

Товариство з обмеженою відповідальністю «А-Будрем» 2019 року отримало договорів на суму 31 мільйон 700 гривень. Із 39 поданих пропозицій переможними для цієї фірми стали 35. Абсолютно всі договори були підписані з комунальними установами Одеси або органами місцевого самоврядування в Одесі. Статутний капітал підприємства, який отримує такі шалені кошти на державних закупівлях, становить лише 5 тисяч гривень.

Таким чином, за чотири місяці районні адміністрації міста Одеса встигли освоїти майже 15 мільйонів гривень. Здебільшого це будівельні роботи та закупівля офісного обладнання. Багато це чи мало? На перший погляд, знаючи цифри в цілому по місту, нібито й небагато. Проте враховуючи те, що більшість функцій районних адміністрацій декоративні й часто дублюють функції департаментів та управлінь міської ради, доцільність витрачання таких коштів саме на діяльність адміністрацій дуже спірна.

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