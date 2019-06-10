Особливості одеських закупівель

У країні назрівають кардинальні зміни персоналій у владних кабінетах. Новий Президент, нова парламентська криза, нові відставки з ключових посад у державі й обіцянки «нових» негайно подолати корупцію... Чи змінюється щось у регіонах?

Перевіримо це на прикладі Одеської міськради. Цього разу ми вирішили дослідити квітневі закупівлі, які відбулися в Одесі й на які витрачалися наші з вами гроші. Поговоримо про кожен окремий департамент.

Департамент освіти та науки за квітень оголосив чотири закупівлі, з них три вже встигли завершитися. Сума завершених закупівель достатньо невелика і становить 32 з половиною тисячі гривень.

А от сума четвертої закупівлі, в якій уже відбулося визначення переможця і триває процедура підписання договору, становить 3 мільйони та майже 337 тисяч гривень. Закуповувалися послуги дитячих закладів з оздоровлення та відпочинку дітей міста Одеси, переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю «Курортне об’єднання «Перлина Чорномор’я».

Це підприємство належить дружині Вовченка Ігоря Васильовича, який є головою Сергіївської селищної ради. Окрім цього, ТОВ Алла Олександрівна Вовченко володіє ще двома підприємствами: «Академією спортивних досягнень» та приватним підприємством «Бесарабія — Інтурсервіс». Зупинимося детальніше на підприємстві, яке отримало перемогу в тендері на суму понад 3 мільйони гривень.

За 2018 і першу половину 2019 р. «Перлина Чорномор’я» отримала замовлень на суму майже 45 із половиною мільйонів гривень. Географія замовників достатньо широка, але найбільше грошей підприємство отримало від органів влади та місцевого самоврядування саме з Одещини. Розмір статутного капіталу цього ТОВ, яке отримує такі шалені кошти з бюджету, становить лише 1 тисячу гривень. Окрім того, на сьогодні підприємство має податковий борг у сумі 6 тисяч 397 гривень, а це, згідно із законодавством, є підставою для дискваліфікації такого учасника.

Ще однією цікавинкою є те, що родина Вовченків до 2015 року володіла приватним підприємством з такою ж назвою — «Перлина Чорномор’я», яке припинило свою діяльність. А в декларації чоловіка Алли Вовченко вказано, що спортивно-оздоровча база, яка власне і є тим самим приватним підприємством і товариством з обмеженою відповідальністю, вказано, що її було придбано за 17 960 гривень. От тільки виявилося, що придбала цю базу пані Алла в свого власного чоловіка.

Департамент аналітики та контролю за квітень витратив лише 120 тисяч гривень на офісні меблі. От тільки закуповували вони їх у юридично-консалтингової компанії. Ну, ми ж усі звикли, що саме юридичні компанії торгують меблями, правда ж?

Юридично-консалтингова компанія «Імпера» на ринку вже понад сім років. І спектр послуг, які вона надає, вражає. Тут тобі й послуги у сфері права, і ремонт автівок, і торгівля ліками, і, само собою, торгівля меблями. Загалом 20 видів діяльності ми нарахували у цієї фірми. Але от саме ця закупівля, в якій вони виграли у квітні 2017 року, стала для них першою.

Департамент внутрішньої політики провів п’ять тендерів на загальну суму 268 тисяч гривень. Із цих п’яти процедур дві стосувалися закупівлі телевізійної та телекомунікаційної апаратури та по одній стосувалися закупівлі будівельних матеріалів, послуг із поточного ремонту та послуг у сфері відпочинку.

Усі тендери, окрім тих, які стосувалися відпочинку, виграв ФОП Ретунський Олег Михайлович, а от послуги з організації відпочинку цьому департаменту надавало ТОВ «Шоу Рент».

ФОП Ретунський має неабиякий попит у департаменті внутрішньої політики та й у інших комунальних установах та закладах Одеси. Від початку 2018 року і до сьогодні у даного ФОП було замовлено товарів та послуг на суму майже три з половиною мільйони гривень.

ТОВ «Шоу Рент» вигравало тендери виключно від органів місцевого самоврядування Одеси та їх комунальних закладів та установ. За два роки послуг відпочинку цим товариством було надано на майже 900 тисяч гривень.

Департамент міського господарства лише за квітень 2019 року витратив майже 32 мільйони гривень, провівши 130 тендерних процедур. 124 із них стосувалися ремонтних робіт, дві архітектурні та інженерні послуги і чотири закупівлі офісної та комп’ютерної техніки.

Лідером серед переможців тендерів цього департаменту стало ТОВ «Паритет», яке отримало 22 тендери. 14 договорів підписано з ФОП Фроловим Денисом Станіславовичем та дев’ять — із ФОП Халфіним Сергієм Олександровичем. Решта виконавців отримали від шести перемог і менше.

ТОВ «Паритет» за два роки отримало замовлень на суму 28 із половиною мільйонів гривень. Що примітно, вигравало воно завжди, в кожній поданій пропозиції. Зі 190 переможних пропозицій 177 є замовленнями саме від департаменту міського господарства, а це не багато не мало — 93% від усіх перемог підприємства.

Нам удалося знайти кілька цікавих моментів, пов’язаних із цією фірмою. Так, до прикладу, за останній рік компанія провела орієнтовно 90 операцій з офшорними компаніями, які зазначені в постановах Кабінету Міністрів України. Тобто ми можемо підозрювати відмивання капіталу, пов’язане саме з ТОВ «Паритет».

Департамент охорони здоров’я провів у квітні 2019 року 73 закупівлі на загальну суму 11 мільйонів і майже 700 тисяч гривень. Більшість процедур, а саме 18, стосувалися закупівлі засобів медичного призначення. По дев’ять закупівель стосувались закупівлі меблів та замовлення інформаційних послуг у сфері розробки програмного забезпечення. Всі тендери, які стосувались інформаційних послуг, виграло ТОВ «Центр інформаційних та аналітичних технологій». Також лідерами за кількостю перемог стали ТОВ «Торгова фірма ТіД» та ФОП Порхун Олег Вікторович, які вигравали по шість разів кожен.

Департамент комунальної власності у квітні 2019 року провів процедур на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Із чотирьох процедур лише одна конкурентна та має понад одного учасника, і саме вона ще досі не завершена. Сума завершених процедур складає трохи більше 78 тисяч гривень.

Департамент культури та туризму за попередній місяць встиг провести вісім процедур на загальну суму 456 із половиною тисяч гривень. Три процедури стосувалися надання готельно-ресторанних послуг, дві — закупівлі взуття, ще дві транспортні послуги та одна послуга друку.

Лідером за кількостю виграних пропозицій та отриманих грошей став ФОП Колібабчук Сергій Васильович. Він виграв двічі на загальну суму 101 тисяча 500 гривень. Послуги стосувалися виготовлення сорочок та футболок. Зауважимо, що цей ФОП вигравав у тендерах, пов’язаних із державними закупівлями, лише чотири рази: двічі у квітні 2019-го і двічі — у серпні 2018 року. Всі чотири рази замовником виступав департамент культури та туризму.

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон провів тільки дві закупівлі, але їхня сума становить 6 мільйонів та 185 тисяч гривень. Одна закупівля стосувалася будівельних робіт, а інша — послуг у сфері охорони здоров’я. Переможці у двох процедурах — ТОВ «Тіна-2008» та ТОВ «Підводні професіонали».

ТОВ «Тіна-2008» за два роки отримала від департаменту екології 666 тисяч гривень. Це підприємство займається наданням ветеринарних послуг.

А от ТОВ «Підводні професіонали» за два роки отримали майже 11 мільйонів гривень. І всі — від структурних підрозділів Одеської міської ради.

Таким чином, лише департаменти Одеської міської ради за квітень витратили понад 55 мільйонів гривень.

Отже, можемо констатувати, що дії місцевої влади лишаються незмінними за будь-яких київських кадрових бурях.

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