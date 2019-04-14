Дракон умер, да здравствует дракон Зеленський "поверг" дракона Порошенка, і сам відразу став перетворюватись на дракона.

Зеленський "поверг" дракона Порошенка, і сам відразу став перетворюватись на дракона. Подібний сюжет мав місце у одному японському мультику, який я дивився багато десятків років тому у сільському клубі. Зе на своїй президентській посаді копіює По. Зокрема, це спостерігається в кадровій політиці. Порошенко формував свою команду на базі своїх бізнеспартнерів, кумів, рошенівських підлеглих, виходячи не із українських національних інтересів, а із шкурних інтересів, на основі принципу особистої лояльності. Те саме робить Зе- друзі дитинства, партнери по Кварталу. Порошенко по суті призначив на посаду Генпрокурора свого кума Луценка всупереч закону без юридичної освіти (довелось терміново підганяти закон під кума, а не навпаки) і призначив керівником Оборонпрому менеджера з продажу автомобілів і по сумісництву керівника свого виборчого штабу у Херсоні Романова. І що той Романов зробив з Оборонпромом?

І Зеленський призначив на посаду першого заступника СБУ свого друга дитинства, партнера по Кварталу Бакуніна також всупереч закону, тобто без проходження поліграфа, медкомісії. А головне, Бакунін ніколи ніякого відношення до спецслужб, принаймі українських, не мав. (Турчинов, який після першого майдану очолив СБУ, той хоч завербований був КГБ зі слів Григорія Омельченка. І в результаті без єдиного пострілу здав Крим.)

Подібні призначення Романова і Бакуніна під час війни з Росією, це все одно, якби під час 2 світової війни американці призначили японця керувати ЦРУ, а Сталін призначив німця керувати хоча б сраною дивізією. Натомість "дурні" американці помістили в концентраційні табори 100 тис. американських громадян японської національності. На всякий випадок, для профілактики. І виграли війну з Японією. Не панькався з радянськими німцями і Сталін. А чехи пішли ще далі- після краху 3 рейху виселили із Судетів 3 млн. німців за те, що ті, будучи громадянами Чехословакії, підтримали анексію Судет Гітлером.

Відчуваючи кадровий голод (адже прийшов на посаду президента гол, как сокол, без команди), Порошенко не гребував навіть вчорашніми регіоналами. Зокрема, призначив на посаду голови Кіровоградської обл держадміністрації вчорашнього нардепа фракції Регіонів, який голосував за сумнозвісні диктаторські закони Януковича.

І Зеленський, наслідуючи свого "попєрєдніка", призначає переговорником у Мінську ставленицю Януковича на посаду омбудсмена одіозну Лутковську.

Доходить до смішного. Порошенко давав команду покінчити із янтарною мафією за 2 тижні, і Зеленський,зі слів Бакуніна, дав йому команду за 2 тижні добитись зрушень у боротьбі із тіньовою економікою. (Скільки було критики на адресу Порошенка, що СБУ повинно боротись не з бізнесом, а із диверсантами.) Про наслідки боротьби з янтарною мафією ми знаємо.

Так що, верным путем идем, товарищи.

Порошенка я розкусив в перші місяці його президенства і візначив, що це другий Янукович, запасний варіант Путіна. Зеленського мені і кусати не було потреби. Я ізначально знав, що це продукт "русского мира", нічого українського в ньому і близько немає. Хіба що, крім паспорта.