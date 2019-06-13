З роки безтурботного життя призвели до накопичення боргу у розмірі 86 тисяч гривень Виховання дітей – не для всіх легкий та приємний процес, тому деякі батьки намагаються уникнути його та покласти тягар відповідальності за добробут малечі на інших осіб, сподіваючись, що вони зможуть виховати дитину і без їх допомоги.

Саме для подолання такої байдужої поведінки був ініційований Міністерством юстиції України пакет законів #ЧужихДітейНеБуває, який вже захистив права та інтереси багатьох дітей, і спочатку 2019 року було стягнуто 66 мільйонів гривень.

Так, чоловік на Сумщині протягом 3 років намагався не звертати увагу на власну дитину, не сплачуючи аліменти, необхідні їй для належного забезпечення умов проживання. Результатом такої безвідповідальної поведінки стало накопичення боргу у розмірі понад 86 тисяч гривень, в суму якого увійшли не виплачені аліменти, штраф 50%, виконавчий збір та витрати на проведення виконавчих дій. Мотиваційними ж заходами, які сприяли виплаті боргу, стали обмеження, що застосували фахівці юстиції.

Обов’язок утримувати власну дитину передбачений як законодавством нашої країни, так і моральними принципами суспільства, відповідальність за його невиконання, на перший погляд, не значна, але точно змусить зрозуміти, що вчасно виконані батьківські зобов’язання є запорукою спокійного життя.