З роки безтурботного життя призвели до накопичення боргу у розмірі 86 тисяч гривень

Саме для подолання такої байдужої поведінки був ініційований Міністерством юстиції України пакет законів #ЧужихДітейНеБуває, який вже захистив права та інтереси багатьох дітей, і спочатку 2019 року було стягнуто 66 мільйонів гривень.
Так, чоловік на Сумщині протягом 3 років намагався не звертати увагу на власну дитину, не сплачуючи аліменти, необхідні їй для належного забезпечення умов проживання. Результатом такої безвідповідальної поведінки стало накопичення боргу у розмірі понад 86 тисяч гривень, в суму якого увійшли не виплачені аліменти, штраф 50%, виконавчий збір та витрати на проведення виконавчих дій. Мотиваційними ж заходами, які сприяли виплаті боргу, стали обмеження, що застосували фахівці юстиції.
Обов’язок утримувати власну дитину передбачений як законодавством нашої країни, так і моральними принципами суспільства, відповідальність за його невиконання, на перший погляд, не значна, але точно змусить зрозуміти, що вчасно виконані батьківські зобов’язання є запорукою спокійного життя.