«Народний фронт» проти Зеленського Українцям і всьому світові була надана можливість побачити початок розгляду Конституційним Судом (КС) України скарги депутатів на дострокове припинення повноважень Верховної Ради (ВР), підписане президентом Зеленським 19 травня 2019 року

Скаргу подали 62 депутати «Народного фронту».

Мабуть, відкрите слухання у невідкладному режимі суд прийняв не випадково. Постійні нарікання громадськості на судову систему змусив КС спробувати показати, так би мовити, зразок судочинства. Отже, можна сподіватись, що цього разу суд не осоромиться.

Перед початком судового слухання мала місце цікава прелюдія. Запрошений в якості відвідувача, президент побажав сказати у суді своє слово. Хоча це не передбачено процедурою, суд з поваги до президента надав йому таку можливість.

І тут глядачі неначе перенеслись у славні часи сеансів психотерапевта Кашпіровського з його вікопомною фразою «даю.установку». Зеленський з папірця прочитав таку «установку» Конституційному Судові: «Указ про розпуск Верховної Ради відповідає букві і духу закону Наша юридична позиція беззаперечна і бездоганна. Це доведе мій представник Федір Веніславський».

І на цей раз Зеленський повторив один із мотивів розпуску ВР: «Рейтинг довіри до верховної Ради чотири відсотки». Раніш провідний соціолог Ірина Бекешкина дивувалась, звідки Зеленський взяв ці чотири відсотки, якщо згідно з соціологічними опитуваннями, рейтинг ВР не опускався нижче 12%. Як могли юридичні консультанти Зеленського пропустити при підготовці коротенького спічу Зеленського у суді цей «ляп», можна тільки гадати. Зрештою у дебатах судді відкинули посилання на результати опитувань як такі, що не мають юридичної сили.

Цікаво, що початок судового засідання показували кілька українських каналів, тоді як дуже цікаве завершення засідання, коли судді і скаржник задавали запитання представнику Зеленського, демонстрував тільки телеканал «Прямий». Представник президента, доцент кафедри конституційного права України, під градом прискіпливих запитань суддів не зміг надати переконливих відповідей.

Відчувши, що справа пахне жареним, Зеленський на другий день після засідання КС зібрав нараду лідерів деяких політичних сил, на якій обсудили можливі наслідки розгляду справи у суді.

Після засідання Юлія Тимошенко повідомила про свою пораду Зеленському: «навіть якщо на корупційній основі КС винесе рішення, що указ президента про розпуск Верховної Ради є неконституційним, то президенту як гаранту Конституції, який точно знає, що указ конституційний, можна указ не скасовувати".

Жіноча логіка: якщо КС визнав неправоту президента, то це зроблено «на корупційній основі» і президент може свій Указ не скасовувати. Про те, що це може привести до імпічменту президента білявка не думає.

Свое рішення по цій справі КС має опублікувати до кінця червня.