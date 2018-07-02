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Марина Барабаш
Марина Барабаш
19.06.2019 10:49450

На 161 виборчому окрузі у Ромнах - перші кандидати: Ігор Шкурат і Анатолій Кобзаренко

На 161 одномандатному виборчому окрузі з центром у м.Ромни, що на Сумщині, Центральна виборча комісія зареєструвала перших кандидатів для участі у позачергових парламентських виборах.

а 161 одномандатному виборчому окрузі з центром у м.Ромни, що на Сумщині, Центральна виборча комісія зареєструвала перших кандидатів для участі у позачергових парламентських виборах. 

До 161 виборчого округу входить місто Ромни, Буринський, Липоводолинський, Недригайлівський, Роменський райони, частина Конотопського району. Місцезнаходження ОВК – Роменська міська рада, м. Ромни. Орієнтовна кількість виборців – 143 415. Кількість виборчих дільниць – 225

Два перших представники від Роменщини - Ігор Шкурат та Анатолій Кобзаренко. Короткі дані про кандидатів до вашої уваги:

Шкурат Ігор Петрович – народився 9 сiчня 1971 року в селі Хоминці Роменського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник Головного управління внутрішньої безпеки, Державна фіскальна службаУкраїни, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисуванець.

Кобзаренко Анатолій Дмитрович - народився 9 червня 1965 року в селі Лучка Липоводолинського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Завод Кобзаренко", член Аграрної партії України, проживає в селі Лучка Липоводолинського району Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Як бачимо, обидва зареєстрованих кандидатів є уродженцями і представниками Сумщини, а для Ігоря Шкурата Роменський район є рідним від народження. Свої програми дій і основні напрямки діяльності, які реалізовуватимуться кандидатами у випадку обрання до парламенту, будуть оприлюднені ними найближчим часом.

Зокрема, як повідомили довірені особи кандидата в народні депутати України Ігора Шкурата, 19 червня 2019 року він відвідає 161 виборчий округ, поспілкується із місцевими мешканцями і обговорить нагальні проблеми населення, що потребують першочергового вирішення.
нагадаємо, що Позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня. Відповідно до затвердженого ЦВК календарного плану підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України, термін висування кандидатів у народні депутати України політичними партіями сплив 10 червня. Висування кандидатів у депутати шляхом самовисування триватиме до 20 червня. 

Слідкуємо за округом разом !!!

Политика 161 округ Ігор Шкурат Парламентські вибори Ромни Суми
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