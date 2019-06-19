На кандидата по 161 округу Ігоря Шкурата вчинено замах Замах може бути пов'язаний із візитом Ігоря Шкурата 14 червня п.р. у центральний офіс Національного антикорупційного бюро України

Як повідомляв "Кореспондент.net", 19 червня 2019 року, близько 2 години ночі було скоєно замах на високопосадовця ДФС, полковника Ігоря Шкурата. Також Ігор Шкурат є уродженцем Ромненського району і зареєстрованим кандидатом на позачергові вибори до парламенту по 161 виборчому округу з центром в м.Ромни Сумської області.

Зокрема, як повідомило журналістам "Кореспондента" джерело в поліції, у Вишгороді (передмістя Києва) в ніч на 19 червня невідомі кинули гранату у двір будинку начальника внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України Ігоря Шкурата.

Повідомлення про вибух надійшло в поліцію о 2:26. Виїхавши на місце вибухотехніки та слідчо-оперативна служба знайшли на місці події залишки гранати, в тому числі важіль запалу.В результаті вибуху пошкоджено фасад будинку, трав'яний настил перед будинком і ворота огорожі будинку. Постраждалих немає.

У поліції подію пов'язують з професійною діяльністю власника будинку.

Як нам вдалось з'ясувати уже після вчинення замаху, подія також може бути пов'язана із візитом Ігоря Шкурата 14 червня п.р. у центральний офіс Національного антикорупційного бюро України, де він особисто передав детективам матеріали щодо зловживань з боку високопосадовців ДФС.

Зокрема, аналіз переміщення товарів через лінію розмежування в період 2015-2016 роки засвідчив про грубе порушення відповідними особами органів податків і зборів Податкового кодексу України, що призвело до нанесення збитків державному бюджету України, зокрема у несплаті суб’єктами підприємницької діяльності податків на мільйони гривень.

Відповідальні посадові особи ДФС з числа керівної ланки, прикриваючись високими гаслами «виконання громадського обов’язку», у 2015 році створили організовану групу по сприянню суб’єктам господарської діяльності в порушенні порядку перетину товарів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння збитків державі, несплаті податкових зобов’язань на десятки мільйонів гривень.

Також відповідно до вимог чинного законодавства за порушення встановлених вимог, в дохід держави мало бути стягнуто декілька мільярдів гривень. Однак з невідомих причин посадовими особами примусових заходів вжито не було. Навпаки, невстановленими особами були приховані (знищені) документальні матеріали щодо зазначених обставин.

Також поліція розглядає версію про помсту Шкурату за викриття схеми розкрадання контейнерів на Одеській митниці. Детальніше читайте ТУТ