Глоток свободы или отдайте нам право на сознательную жизнь

Сущности жизни рядового россиянина в его ежедневном непрерывном беге за санкционными продуктами «загнивающего Запада» сводится к нескольким минутам просмотра федеральных каналов, которые иногда, какбы с барского плеча, могут уделить внимание насущным вопросам убитой российской социалки.

Нет, мои милые друзья, не социальных «манерных карьерных лифтов» Москвы или Питера, а начиная с простых пятиэтажек русского Нечерноземья и до метановых топей на забытых Богом улицах рабочих бараков Заполярья.

«Старая гвардия» одновременно поет песни-дифирамбы о всемирном величии России, при этом дымя своим «недоавианосцем» «Адмирал Кузнецов», и убивает своих же патрициев в лице «кукарекальщика» в ООН Игоря Чуркина и кучи генералов ФСБ.

Глядя на эти потуги с ужасом представляешь глубину падения России, всеохватывающий паралич институтов власти и безисходность для рядового обывателя. Именно «простого обывателя» о которого русская псевдоправославная недомонархия просто вытирает ноги, отправляя его умирать в степи украинского Донбасса, умирать за ефемерные парадигмы «Русского мира» в красивой гламурной обертке от санкционного Iphone X. До какого же уровня морального падения скатилась Россия в ее имперском параличе, в которой даже матери отказываются от своих погибших сыновей, а дети плюют на безымянные могилы своих отцов, пересчитывая подачки частной военной кампании «Вагнер» или Е.N.O.T.

Из пыльных нафталиновых шкафов вытягиваются старые наработки еще времен КГБ по управлению социальными массами, нагло украденный из прийомной Геббельса еще в 1945 году, при этом им лепятся бирки новых академических разработок постмодернистских псевдоинститутов «страны моральных скреп» и формируется образ Нового Царя.

При этом эта псевдобогема рыщет лишь в одной неге обрадовать Хазяина и продлить вампиру еще немного жизни за счет удобряющих глиноземы Донбасса, Абхазии и Сирии солдат империи-Колосса.

Люди! Образумитесь!!! Украина для друзей как мать, а для врагов как удачное место удобрения своих широких ланов и не Вам, наши соседи, учить нас как жить и как чему учить своих детей.

Так что прощай немытая Россия и беги в свой тупиковый ЕвразЭС.

Слава Украине! Героям Слава!