В одномандатних округах реєструються кандидати-клони "Слуги народу" Насправді ж вони є безпартійними, але вказують, що представляють громадські організації, підприємства та фонди з назвою "Слуга народу"

В одномандатних округах реєструються кандидати-клони "Слуги народу". Насправді ж вони є безпартійними, але вказують, що представляють громадські організації, підприємства та фонди з назвою "Слуга народу". Про це повідомляє Комітет виборців України.

"В ОВО №37 (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг) зареєстровано відразу 5 кандидатів-самовисуванців, які використовують бренд «Слуги народу». Це Грижук В. В. (Громадський рух "Слуга Народу"), Кравченко А. В. (Громадська організація "Громадський рух "Слуга Народу"), Приходько П. О. (ПП "ЗЕ! Слуга Народу"), Рябовол О. О. (Громадська організація "Слуга для народу"), Товкун А. В. (приватне підприємство "ЗЕ! Слуга народа"). При цьому усі п’ятеро – безпартійні", - йдеться у повідомленні.

Подібне зафіксували також в ОВО №146 Полтавської області, №94 та 95 на Київщині, №137 в Одеській області. "Подібні спекуляції здатні ввести виборців в оману, оскільки громадяни можуть не розрізняти кандидатів, висунутих партією «Слуга народу» та кандидатів-самовисуванців, які вказують в автобіографіях, що вони є представниками громадських організацій, благодійних фондів, приватних підприємств із такою ж назвою", - зазначають у КВУ.

Оскільки, на переконання соціологів і політологів, сам бренд "Слуга народу" фактично дарує кандидату від 15 до 25 % на старті кампанії, охочих скористатись легкими електоральними здобутками - чимало.

Однак, ніяк інакше, аніж шахрайсто, такі маніпуляції назвати не можна.

Спостерігаємо за виборами разом !!! Обираємо розумом !!!