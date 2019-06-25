Далекобійник не зміг виїхати за кордон з багажом боргу по аліментах Своєчасність при виконанні зобов’язань є проявом відповідальності та сумлінності, але не всім вона властива. Деякі люди, чи то поринувши у буденні клопоти, чи то з умислом, забувають про наявність у них певних обов’язків і лише тільки під натиском санкцій, згадують про них та починають діяти.

Житель Тростянеччини заборгував своїй дитині 5 тисяч гривень. Спочатку може здатися, що сума боргу не значна, але її вистачило для винесення фахівцями юстиції Сумщини постанови про встановлення тимчасових обмежень у праві полювання, користування зброєю, виїзду за кордон та в праві керування транспортними засобами. Останні два заходи примуса стали для чоловіка значною перешкодою у налагодженні безтурботного життя, оскільки він нещодавно влаштувався працювати водієм далекобійником. Довідавшись про обмеження, які значно обмежують його можливості, батько відразу звернувся до виконавчої служби та погасив заборгованість у повному обсязі. Новели пакету законів #ЧужихДітейНеБуває продовжують знаходити індивідуальні методи впливу на безвідповідальних батьків, навіть якщо суми боргу невеликі, адже будь-яка заборгованість порушує права дітей. Наразі діти Сумщини отримали понад 70 мільйонів гривень аліментів.