Жінка, тікаючи від сплати аліментів, була висаджена з потяга на кордоні Під час подорожі за кордон обов’язковим є дотримання багатьох правил, які дозволяють мандрівнику безпечно та впевнено перебувати в тій чи іншій країні. Між іншим, безвідповідальна поведінка призводить до дострокового закінчення такої поїздки та змушує ще довгий час виправляти свої помилки.

Жителька Краснопільського району не виплачувала дитині кошти на її утримання, а займалася влаштуванням особистого життя. Корективи в таке положення справ внесли правники юстиції Сумщини, коли через наявність аліментного боргу обмежили жінку у праві полювання, користування зброєю, керування транспортними засобами та виїзду за межі України.

«Громадянка, не переймаючись застосованими санкціями, вирушила в іншу країну, але на неї чекав несподіваний «сюрприз» – в ході перетину державного кордону її було висаджено з потяга через наявність боргу по аліментах у розмірі понад 13 тисяч гривень. Матері нічого не залишалось як згадати про дитину та погасити заборгованість в повному обсязі», - розповіла керівник юстиції Сумщини Ірина Свистун.

Міністерство юстиції України останнім часом внесло чимало змін в чинне законодавство, прикладом яких є пакет законів #ЧужихДітейНеБуває, новели якого значно розширили сфери свого впливу на неплатників аліментів та дозволили з більшою активністю захищати права дітей.