Жінка, тікаючи від сплати аліментів, була висаджена з потяга на кордоні

Жителька Краснопільського району не виплачувала дитині кошти на її утримання, а займалася влаштуванням особистого життя. Корективи в таке положення справ внесли правники юстиції Сумщини, коли через наявність аліментного боргу обмежили жінку у праві полювання, користування зброєю, керування транспортними засобами та виїзду за межі України.
«Громадянка, не переймаючись застосованими санкціями, вирушила в іншу країну, але на неї чекав несподіваний «сюрприз» – в ході перетину державного кордону її було висаджено з потяга через наявність боргу по аліментах у розмірі понад 13 тисяч гривень. Матері нічого не залишалось як згадати про дитину та погасити заборгованість в повному обсязі», - розповіла керівник юстиції Сумщини Ірина Свистун.
Міністерство юстиції України останнім часом внесло чимало змін в чинне законодавство, прикладом яких є пакет законів #ЧужихДітейНеБуває, новели якого значно розширили сфери свого впливу на неплатників аліментів та дозволили з більшою активністю захищати права дітей.