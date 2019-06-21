Хто вони, - кандидати по 161 ОВО? Знайомимось, - Ігор Шкурат З-поміж 5 уже зареєстрованих претендентів на депутатський мандат, першим на окрузі зареєструвався уродженець села Хоминці Роменського району Сумської області Шкурат Ігор Петрович

До уваги виборців, що голосуватимуть на 161 виборчому окрузі з центром у місті Ромни, розпочинаємо короткий аналіз життя і діяльності наших кандидатів, які балотуються і уже є зареєстрованими Центральною виборчою комісією. Адже уже менш як за місяць нам разом потрібно буде зробити правильний вибір. Правильний для себе, наших дітей і держави загалом.

Отож, з-поміж 5 уже зареєстрованих претендентів на депутатський мандат, першим на окрузі зареєструвався уродженець села Хоминці Роменського району Сумської області Шкурат Ігор Петрович.

На даний час обіймає посаду начальника Головного управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України (підрозділ, завданням якого є виявлення корупціонерів і нечистих на руку ділків всередині ДФС). Із позицією І.Шкурата стосовно державних процесів і необхідних термінових змін в управлінні можна ознайомитись на сайті «Урядового кур’єру» (https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vid-povnovazhen-zalezhit-rezultativnist/).

До роботи в ДФС Ігор Шкурат очолював регіональне управління СБУ у Вінницькій області. Після призначення полковника Шкурата у квітні 2016 року на вказану посаду, управління СБУ провело не одну успішну спецоперацію по знешкодженню каналів торгівлі зброєю та викриттю законспірованих груп, які сприяли терористичним організаціям ДНР/ЛНР на території проведення антитерористичної операції.

Зокрема, за відкритими матеріалами одного з кримінальних проваджень, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, було виявлено та знешкоджено інформаторську мережу бойовиків у м.Торецьк (колишній Дзержинськ) Донецької області. Особи, які належали до цієї групи, використовувались ворогом для збору розвідувальної інформації з метою здійснення терористичних актів (обстрілів) проти підрозділів сил АТО, а також проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

У 2017 році вінничани чи не вперше стали свідками гучного кримінального провадження проти групи посадових осіб, які через фальшування документів і зловживання службовим становищем, протиправно заволоділи і привласнили державне майно вартістю понад 23 мільйони гривень.

Як було встановлено слідством, з метою незаконного заволодіння лісовими ресурсами для власного збагачення, один з фігурантів справи організував злочинну групу, діяльність якої була спрямована на викрадення, привласнення, розтрату та заволодіння службовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств цінними породами деревини.

Ще одна складова діяльності І.Шкурата на посаді керівника УСБУ - боротьба з організованою злочинністю, викриття та притягнення до відповідальності кримінальних елементів, що вчиняли тиск на вінницьких підприємців, погрожували населенню рекетом, розбоєм, незаконним використанням вогнепальної зброї та ін.

За відкритими матеріалами з інтернету, цілком очевидно, що Шкурат за час керівництва УСБУ у Вінницькій області та внутрішньою безпекою Державної фіскальної служби, «поламав» не одну тіньову схему як в середовищі ДФС, так і на регіональних митницях. Висновком цьому може слугувати замовна критика на його адресу з боку осіб, які або є наближеними до керівництва ДФС, або ж є штатними радниками в.о. керівника цієї структури.

Окрім технологій чорного піару, вороги І.Шкурата нещодавно пішли на крайні засоби залякування неугодного їм керівника. Зокрема, в ніч на 19 червня п.р. проти Ігоря Шкурата та його родини було вчинено замах – на подвір’я їх приватного будинку було кинуто бойову гранату. Деталі – за посиланням (https://korrespondent.net/ukraine/4109031-pod-kyevom-soversheno-pokushenye-na-krupnoho-chynovnyka-fyskalnoi-sluzhby).

Мета очевидна – попередити про наслідки у випадку продовження дій по викриттю корупціонерів і злочинців в системі ДФС і регіональних митниць.

Більш детально про злочинні схеми, викриті підрозділом Ігоря Шкурата, можна прочитати у матеріалі Цензор.НЕТ (https://censor.net.ua/resonance/3128056/nachalnik_vnutrshno_bezpeki_dfs_gor_shkurat_vikradennya_konteyinerv_na_odeskyi_mitnits_yakoyu_keruvav).

Щодо приватного життя Ігоря Шкурата, то відомо, що він на даний час проживає з дружиною і двома синами у Києві, має вищу освіту, безпартійний. На вибори по 161 ОВО, що на Роменщині, іде самовисуванцем, не прикриваючись партійними лозунгами і покровительством топ-політиків.

Далі буде…

Спостерігаємо за виборами разом !!!