Сумські онлайн-медіа традиційно не цікавляться політикою Провідні новинні сайти Сум майже не розміщують новини про політику: політичні новини складають менше трьох відсотків від усього контенту новин. Такими є результати моніторингу, проведеного Інститутом масової інформації.

ІМІ проаналізував, які політичні новини публікують найбільш популярні новинні сайти Сум, діяльність яких політиків висвітлюють та які джерела використовують. До моніторингу потрапили 250 новин, які публікували п’ять місцевих сайтів починаючи з 3 червня 2019 року. Для аналізу бралися всі політичні новини, які з’являлися у стрічках ресурсів Данкор онлайн, 0542.ua, Сумські дебати, Sumy.Today, The Sumy Post.

Сумські онлайн-ресурси традиційно показали низький рівень висвітлення політичної тематики. Так, із 250 проаналізованих новин політики стосувалося лише сім – менше трьох відсотків! Аналогічні результати фіксувалися і попередніми моніторингами. Навіть під час активної фази президентських виборів сумські сайти писали здебільшого про кримінал та надзвичайні події, а політичні новини складали лише 8% контенту (Кримінал, ДТП та надзвичайні події: про що писали сумські сайти в лютому). А у період між першим та другим туром виборів десять найпопулярніших новинних сайтів Сумщини розмістили за тиждень лише три новини про кандидатів (Президентські вибори? Не цікаво…).

За період цього моніторингу два з п’яти найбільш популярних новинних сайтів Сум – Данкор онлайн і 0542.ua – не розмістили жодної новини про політику. Тобто в період, коли відбуваються вибори народних депутатів, а також вибори до чотирьох об’єднаних територіальних громад Сумської області, ці сайти не надали жодної інформації, яка б стосувалася всеукраїнських або місцевих політиків, партій, діяльності органів державної або місцевої влади тощо.

Решта онлайн-медіа висвітлювали політики приблизно порівну: Сумські дебати опублікували три новини, а Sumy.Today і The Sumy Post – по дві.

На жаль, лише одну із семи політичних новин можна охарактеризувати як «власну новину» – тобто новину, написану внаслідок авторської роботи журналіста медіа, у даному випадку Sumy.Today. Три публікації є передруками з інших ЗМІ (причому два з них – передрук саме цієї авторської новини). Ще у трьох новинах відсутнє посилання на джерело інформації.

Джерелом інформації, яка склала майже половину від усіх політичних новин Сум за період моніторингу, стало судове засідання щодо справи депутата Конотопської міської ради Олександра Кирія. Видання Sumy.Today, журналіст якого був присутній у суді, опублікувало новину «У Сумах суд відмовив в арешті сотень тисяч доларів депутата». Ще два видання передрукували її, змінивши заголовок, але вказавши посилання на першоджерело: «380 тисяч доларів конотопського депутата: суд розглянув клопотання слідчого про арешт майна» (The Sumy Post) і «Суд відмовився накладати арешт на 380 тисяч доларів конотопського депутата Кирія» (Сумські дебати).

Решта політичних новин на сумських сайтах мають ознаки замовності, тобто є «джинсою». Так, два сайти – Sumy.Today і The Sumy Post – опублікували новини про лідера партії «Українська стратегія» Володимира Гройсмана: «Українська стратегія. Що пропонує Володимир Гройсман» і «Українська стратегія»: Гройсман поведе до парламенту нову політичну силу».

Натомість Сумські дебати сконцентрувалися на політиках місцевого рівня, опублікувавши два замовних матеріали від потенційних кандидатів у депутати по мажоритарним округам Сумської області Віталія Жиленка і Юрія Меєровича: «Віталій Жиленко: «Спільними зусиллями ми будемо розвивати будівельну галузь, Суми і Сумщину в цілому!» і «Юрій Мееєрович узяв участь в організації свята до Дня захисту дітей».

Відповідно, матеріали з ознаками замовності («джинса») складають 57% від усіх політичних новин, виявлених в сумських онлайн-медіа за період моніторингу. Решта новин про політику з’явилася завдяки авторській роботі журналіста Sumy.Today і подальшого передруку цієї інформації іншими ЗМІ.

Олексій Захарченко, регіональний представник ІМІ у Сумській області

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