З дитиною за кордон: коли не потрібен дозвіл другого з батьків

До речі, не потрібно отримувати дозвіл другого з батьків на виїзд за кордон дитини на строк до 1 місяця, якщо мета поїздки:
- лікування;
- навчання;
- участь у дитини у заходах, спрямованих на її всебічний розвиток;
- оздоровлення;
- відпочинок.
Необхідно лише повідомити рекомендованим листом другого з батьків про державу перебування, мету та тривалість поїздки, та пред’явити на кордоні копію рішення суду або органу опіки і піклування про підтвердження місця проживання дитини.
Але варто пам’ятати, що за порушення строків перебування дитини за кордоном передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 1700 до 3400 гривень та втрата права виїзду з дитиною за кордон без згоди другого з батьків на рік.