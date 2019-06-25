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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Сегодня 13:20123

З дитиною за кордон: коли не потрібен дозвіл другого з батьків

Організація літнього відпочинку дитини – відповідальний та клопітний процес, який потребує часу, зусиль та грошових коштів, а також взаємного порозуміння між батьками, в тому випадку, коли вони розлучені, а дитина проживає з кимось одним. В рамках інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство», впровадженої в межах загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», правники у співпраці з туристичними агентствами Сумщини ознайомлювали населення з правилами виїзду дітей за кордон з одним з батьків.

До речі, не потрібно отримувати дозвіл другого з батьків на виїзд за кордон дитини на строк до 1 місяця, якщо мета поїздки:

-         лікування;

-         навчання;

-         участь у дитини у заходах, спрямованих на її всебічний розвиток;

-         оздоровлення;

-         відпочинок.

Необхідно лише повідомити рекомендованим листом другого з батьків про державу перебування, мету та тривалість поїздки, та пред’явити на кордоні копію рішення суду або органу опіки і піклування про підтвердження місця проживання дитини.

Але варто пам’ятати, що за порушення строків перебування дитини за кордоном передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 1700 до 3400 гривень та втрата права виїзду з дитиною за кордон без згоди другого з батьків на рік.

Общество Віїзд з дитиною за кордон
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