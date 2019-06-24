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Марина Барабаш
Марина Барабаш
Вчера 18:53199

На 161 ОВО ще один кандидат, представник Аграрної партії

Що відомо про ще одного претендента на депутатський мандат ?

Шостий кандидат в народні депутати по 161 одномандатному виборчому окрузі був зареєстрований Центральною виборчою комісією 23 червня 2019 року, за два дні до завершення розгляду ЦВК усіх поданих документів.

Що відомо про ще одного претендента на депутатський мандат ?

Самофалов Дмитро Миколайович - народився 7 листопада 1983 року в місті Ромни Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Миколаївка Роменського району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрна партія України.

Дмитру Самофалову 35 років, уродженець і мешканець Ромненського району. У 2001-2006 рр. навчався у Cумському національному аграрному університеті, спеціальності —  вчений агроном, менеджер-економіст. 2006-2011 рр. — молодший науковий співпрацівник Сумської дослідної станції садівництва  ІС УААН. Керівник ТОВ «Ромен Фрут», у 2015 році балотувався до Роменської міської ради. 

Спостерігаємо за виборами разом !!!

Далі буде ...

Политика 161 округ Кандидати Парламентські вибори Самофалов
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