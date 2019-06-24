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Марина Барабаш
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161 округ з центром у Ромнах поповнився ще трьома кандидатами

ЦВК зареєструвало ще трьох кандидатів на позачергових парламентських виборах по 161 ОВО з центром у Ромнах, що на Сумщині

Станом на ранок 26 червня 2019 року ЦВК зареєструвало ще трьох кандидатів на позачергових парламентських виборах по 161 ОВО з центром у Ромнах, що на Сумщині.

Новими кандидатами стали:

Ладуха Віктор Борисович - народився 24 листопада 1969 року в селі Слобода Буринського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Буринський міський голова, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Слобода Буринського району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Мурич Вікторія Сергіївна - народилася 21 квiтня 1986 року в місті Ромни Сумської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, науковий співробітник, Роменський краєзнавчий музей, безпартійнa, проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".

Роздобудько Володимир Васильович - народився 29 жовтня 1950 року в місті Ромни Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, підприємство облспоживспілки "Роменський ринок", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Європейська Солідарність", проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Європейська Солідарність".

Як можемо бачити, усі троє кандидатів по мажоритарному округу є висуванцями від політичних партій, - ЄС, ВО Батьківщина і НРУ. 

Нагадаємо, що остання дата реєстрації кандидатів на одномандатні виборчі округи за поданими документами - 25 червня. 

Спостерігаємо за виборами разом !!!

Далі буде ...

Политика 161 округ Кандидати Парламентські вибори Ромни Сумы
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