161 округ з центром у Ромнах поповнився ще трьома кандидатами

Станом на ранок 26 червня 2019 року ЦВК зареєструвало ще трьох кандидатів на позачергових парламентських виборах по 161 ОВО з центром у Ромнах, що на Сумщині.
Новими кандидатами стали:
Ладуха Віктор Борисович - народився 24 листопада 1969 року в селі Слобода Буринського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Буринський міський голова, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Слобода Буринського району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".
Мурич Вікторія Сергіївна - народилася 21 квiтня 1986 року в місті Ромни Сумської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, науковий співробітник, Роменський краєзнавчий музей, безпартійнa, проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".
Роздобудько Володимир Васильович - народився 29 жовтня 1950 року в місті Ромни Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, підприємство облспоживспілки "Роменський ринок", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Європейська Солідарність", проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Європейська Солідарність".
Як можемо бачити, усі троє кандидатів по мажоритарному округу є висуванцями від політичних партій, - ЄС, ВО Батьківщина і НРУ.
Нагадаємо, що остання дата реєстрації кандидатів на одномандатні виборчі округи за поданими документами - 25 червня.
Спостерігаємо за виборами разом !!!
Далі буде ...
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