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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Сегодня 09:50127

На 600% юстиція Сумщини збільшила показник ліквідації заборгованості по зарплаті

На Сумщині за 6 місяців 2019 року було стягнуто понад 22,2 мільйона гривень заборгованості по заробітній платі, що на 600% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

«Завдяки ефективній роботі державних виконавців з підприємств-боржників Сумської області з початку 2019 року повернули працівникам більше 22,2 мільйона гривень заборгованості по заробітним платам. Цей той результат, який відновлює довіру громадян в здатність держави захистити їх права», - зазначила керівник юстиції Сумщини Ірина Свистун.

Очільниця обласного управління також додала, що робота в цьому напрямку не зупиняється й триватиме до тих пір, доки існуватиме проблема невиплати заробітної плати. До речі, на Сумщині в цьому році найбільше заробітних плат стягнуто на користь працівників ПАТ «Сумське НВО», КП ШКЗ «Зірка», ДП «Попівський експериментальний завод» та ТОВ «МАШ-СЕРВІС».

Право Заборгованість по зарплаті Юстиція Сумщини
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