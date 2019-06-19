Президент Зеленський звільнив Вадима Акпєрова від виконання обов'язків голови Сумської ОДА Наступним Указом Зеленський призначив тимчасово виконувачем обов'язків голови Сумської обласної державної адміністрації Купрейчик Ірину Валеріївну

25 червня 2019 року президент України Володимир Зеленський звільнив Вадима Акпєрова від тимчасового виконання обов'язків голови Сумської ОДА. Указ президента опублікований на офіційному сайті Глави держави з № 455/2019.

Наступним Указом Зеленський призначив тимчасово виконувачем обов'язків голови Сумської обласної державної адміністрації Купрейчик Ірину Валеріївну.

Ірина Купрейчик до призначення виконуючою обов'язки перебувала на посаді заступника голови Сумської обласної державної адміністрації.

Народилась 12 червня 1971 року у м.Чернігів. У 1995 році закінчила Харківський державний технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Комп’ютерні системи проектування», кваліфікація – інженер-системотехнік. Кандидат технічних наук з 2006 року. Має перший ранг державного службовця: 1 (25.11.2014). Загальний стаж роботи - 20 років.