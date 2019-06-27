Про протидію домашньому насильству для вихованців табору «Ровесник» Дитина, як ніхто інший, вразлива до протиправних посягань, яких вона може зазнати в навколишньому середовищі. Надання консультативної та практичної допомоги, спрямованої на захист малечі від насильства є одним із ключових завдань Міністерства юстиції України.

З метою інформування школярів з питань протидії домашньому насильству, булінгу та торгівлі людьми, фахівцями юстиції Сумщини була проведена зустріч з вихованцями літнього табору «Ровесник». Дітям в цікавій ігровій формі правники повідомили про види домашнього насильства та як протидіяти такій ганебній ситуації. Також було наголошено на небайдужій поведінці, якщо вони стали свідками неправомірних дій, оскільки їхня відповідальність може зберегти чиєсь життя.

Слід пам’ятати, що найнебезпечніший співучасник домашнього насильства – мовчання. Звернення до поліції за номером 102, а також на гарячу лінію за номером 116-123, допоможе отримати ті необхідні поради, які врятують людину від протиправних посягань.