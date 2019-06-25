Станом на 27 червня поточного року ЦВК зареєструвало ще п"ять кандидатів в народні депутати на одномандатному виборчому окрузі №161 з центром у Ромнах, що на Сумщині. Раніше ЦВК було погоджено документи 9 кандидатів.
Загальне число кандидатів на 161-му ОВО станом на 27 червня п.р. склало 14 осіб. Це свого роду рекорд округу, оскільки саме 161 територіальний виборчий округ вважається на Сумщині найбільш патріотичним та активним в плані висловлення електоральних вподобань.
До вашої уваги чергова п"ятірка кандидатів:
|Гузенко
Максим Васильович
|народився 8 червня 1981 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Агрохім-Партнер", безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ".
|Кірюхін
Дмитро Євгенійович
|народився 21 квiтня 1976 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Ромниптахоспілка", безпартійний, проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ".
|Коробка
Валентина Миколаївна
|народилася 20 травня 1969 року в селі Перехрестівка Роменського району Сумської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.
|Палун
Роман Павлович
|народився 7 серпня 1983 року в місті Ромни Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ТОВ "Птахоспілка", безпартійний, проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК".
|Степанченко
Ігор Олегович
|народився 14 квiтня 1991 року в місті Ромни Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".
Як бачимо, четверо з п"яти нових кандидатів є висуваняцми політичних партій: президентської політсили "Слуга народу", парітї І.Смєшка "Сила і Честь", ВО "Свобода" і "ОпоБлок" Колєснікова-Вілкула-Мураєва і лише один іде як самовисуванець.
Спостерігаємо за виборами разом !!! Усіх українців - з Днем Конституції !!!
Далі буде ...
Своя держава - свій добробут. Прокладемо разом шлях до відродження успішної і щасливої країни для дітей та внуків...
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