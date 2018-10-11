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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Сегодня 11:11144

120 годин суспільно корисних робіт знайшли кошти для дитини

Невиконання судового рішення зі сплати аліментів на утримання дитини призвело до утиснення прав жителя Кролевецького району, що передбачено ініційованим Міністерством юстиції України пакетом законів #ЧужихДітейНеБуває.

Чоловік тривалий час не виплачував кошти своїй донці та заборгував їй понад 10 тисяч гривень. Розуміючи, що відношення до виконання батьківського обов’язку не зміниться, фахівці юстиції Сумщини винесли постанови про встановлення тимчасових обмежень у праві полювання, користування зброєю, виїзду за кордон та в праві керування транспортними засобами.

Крапкою у налагодженні сімейних відносин став складений протокол про адміністративне правопорушення, в результаті розгляду якого судом, боржнику було присуджено суспільно корисні роботи у кількості 120 годин. Реакцією чоловіка на таке покарання стало погашення в повному обсязі заборгованості. Крім того, після відпрацювання зароблені кошти, а це майже 3 тисячі гривень, також були перераховані батьком на користь дитини.

Общество Аліменти Заборгованість по аліментам Суспільно корисні роботи
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