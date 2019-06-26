День Конституції фахівці юстиції Сумщини відзначили циклом правових заходів Конституція України, як основний закон держави, має вагомий вплив на головні аспекти життя в країні. Дотримання її норм – це один із найважливіших обов'язків громадянина, він має загальне значення і не має винятків. Знання та розуміння цього обов’язку повинно починатися змалечку та постійно поновлюватися впродовж життя.

З нагоди Дня Конституції України фахівцями юстиції Сумщини було проведено цикл заходів, спрямованих на підвищення у населеннях правових знань. Юристи, завітавши до місцевих дитячих таборів, розповіли малечі про державну символіку, її історію та значення. Нагадали підростаючому поколінню також й про їх права, зокрема про право на сім’ю, захист, медичну допомогу, відпочинок, навчання, інформацію та громадянство.

Не оминули правники й дорослих громадян, в ході зустрічі з ними в обласній бібліотеці, окрім зазначеної теми, інтерес викликала інформаційна кампанія «Відповідальне батьківство», запроваджена в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!». Увагу було звернули на податкову знижку на розвиток дитини (сума, яка повертається державою зі сплаченого батьками податку на доходи, орієнтований розмір – 18%), послугу #МуніципальнаНяня (відшкодування витрат за послуги муніципальної няні для дитини до 3 років, з 1 січня 2019 року розмір такої компенсації становить 1626 гривень щомісяця) та на особливості закону #ЧужихДітейНеБуває, який передбачає спрощені правила виїзду дітей з одним із батьків.