Братья ли нам Поляки? Как далеко может зайти Польша в вопросах планируемой оккупации западной Украины?

Относительно недавно, 4 июня этого года у здания Посольства Украины в Варшаве прошло одно очень занятное мероприятие, являющееся тихим, но от этого не менее тревожным звоночком для нашей Украины.

А конкретно, нашими «небратьями» поляками из антиукраинской организации «F» проведен пикет, где в открытую ставился вопрос о якобы возвращении Львова и Закарпатья полякам (http://xportal/pl/?p=28865).

Особенно настораживает то, что в результате образовавшейся информационной волны, многие поляки поддержали действия «Фаланги», яро стремящейся разорвать Украину, и активно готовящей для этого необходимую юридическую базу.

Рано или поздно такие настроения выйдут за рамки кухонного обсуждения и станут частью официальной внешней политики Польши по отношению к Украине, и которая не идет на такие действия только благодаря усилиям Брюсселя и Вашингтона.

Рано или поздно цепной пес выйдет из под контроля и Украине придется вновь отстаивать свою территориальную целостность. А пока мы занимаем позицию мальчика для битья. А стоит ли продолжать получать тумаки, или уже пора показать свой оскал, чтоб неповадно было!