Так, відсьогодні для малечі віком до 6 років гарантований мінімальний розмір аліментів становитиме 849,5 гривень – 50% від 1699 гривень прожиткового мінімуму. Для дітей віком від 6 до 18 років мінімальні виплати складатимуть 1059 гривень – 50% від 2118 гривень.
«У даному випадку питання визначення (збільшення) мінімального розміру аліментів, що мають стягуватись з боржника, віднесені до повноважень фахівців юстиції. Збільшення прожиткового мінімуму є підставою для автоматичного визначення державним виконавцем розміру аліментів з урахуванням цього збільшення з моменту набуття чинності даних норм. Вказана процедура відбувається в автоматичному порядку, без жодних звернень стягувача аліментів», - розповіла керівник юстиції Сумщини Ірина Свистун.
Вона додала, що цьогоріч в Сумській області значаться 16 тисяч батьків-аліментників.
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