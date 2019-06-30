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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Вчера 13:16172

Відсьогодні збільшився прожитковий мінімум. Що це означає для сумчан-аліментників

з 1 липня 2019 року в Україні збільшується розмір прожиткового мінімуму на одну особу. Ініційований Міністерством юстиції України закон #ЧужихДітейНеБуває передбачає, що мінімальний розмір аліментів на утримання дитини залежить від прожиткового мінімуму та складає 50% від його розміру.

Так, відсьогодні для малечі віком до 6 років гарантований мінімальний розмір аліментів становитиме 849,5 гривень – 50% від 1699 гривень прожиткового мінімуму. Для дітей віком від 6 до 18 років мінімальні виплати складатимуть 1059 гривень – 50% від 2118 гривень.

 «У даному випадку питання визначення (збільшення) мінімального розміру аліментів, що мають стягуватись з боржника, віднесені до повноважень фахівців юстиції. Збільшення прожиткового мінімуму є підставою для автоматичного визначення державним виконавцем розміру аліментів з урахуванням цього збільшення з моменту набуття чинності даних норм. Вказана процедура відбувається в автоматичному порядку, без жодних звернень стягувача аліментів», - розповіла керівник юстиції Сумщини Ірина Свистун.

Вона додала, що цьогоріч в Сумській області значаться 16 тисяч батьків-аліментників.

Право Аліменти Батьки-аліментники Збільшення прожиткового мінімуму
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