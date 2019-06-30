Невиховання дитини як привід для поповнення списку дошки ганьби Розлучення стає результатом згаслих почуттів один до одного, втрати спільних поглядів на шлюб та ведення домашнього господарства. Часто, у колишнього подружжя залишається єдиний привід для підтримання дружніх стосунків – виховання дитини, яка потребує уваги та піклування обох батьків.

Для мешканця Лебединського району розлучення з дружиною стало причиною невиконання батьківського обов’язку та накопичення боргу перед своєю донькою у розмірі понад 28 тисяч гривень. Нагадати батькові про дитину довелося правникам юстиції Сумщини. На боржника були складені постанови про встановлення тимчасових обмежень у праві полювання, користування зброєю, виїзду за кордон та у праві керування транспортними засобами, а також накладений арешт на майно та банківські рахунки. Вище зазначені санкції та небажання чоловіка знаходитись у Єдиному реєстрі боржників https://erb.minjust.gov.ua/ змусили його в повному обсязі погасити заборгованість.

Вкотре, ініційовані Міністерством юстиції України новели пакету законів #ЧужихДітейНеБуває допомогли дитині, яка постраждала від батьківської байдужості, нагадати про себе та захистити свої права.

З початку 2019 року на Лебединщині на користь підростаючого покоління було стягнуто 3,3 мільйона гривень.