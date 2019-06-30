Невиховання дитини як привід для поповнення списку дошки ганьби

Для мешканця Лебединського району розлучення з дружиною стало причиною невиконання батьківського обов’язку та накопичення боргу перед своєю донькою у розмірі понад 28 тисяч гривень. Нагадати батькові про дитину довелося правникам юстиції Сумщини. На боржника були складені постанови про встановлення тимчасових обмежень у праві полювання, користування зброєю, виїзду за кордон та у праві керування транспортними засобами, а також накладений арешт на майно та банківські рахунки. Вище зазначені санкції та небажання чоловіка знаходитись у Єдиному реєстрі боржників https://erb.minjust.gov.ua/ змусили його в повному обсязі погасити заборгованість.
Вкотре, ініційовані Міністерством юстиції України новели пакету законів #ЧужихДітейНеБуває допомогли дитині, яка постраждала від батьківської байдужості, нагадати про себе та захистити свої права.
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