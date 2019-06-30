Блоги

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Вчера 13:22149

Невиховання дитини як привід для поповнення списку дошки ганьби

Розлучення стає результатом згаслих почуттів один до одного, втрати спільних поглядів на шлюб та ведення домашнього господарства. Часто, у колишнього подружжя залишається єдиний привід для підтримання дружніх стосунків – виховання дитини, яка потребує уваги та піклування обох батьків.

Для мешканця Лебединського району розлучення з дружиною стало причиною невиконання батьківського обов’язку та накопичення боргу перед своєю донькою у розмірі понад 28 тисяч гривень. Нагадати батькові про дитину довелося правникам юстиції Сумщини. На боржника були складені постанови про встановлення тимчасових обмежень у праві полювання, користування зброєю, виїзду за кордон та у праві керування транспортними засобами, а також накладений арешт на майно та банківські рахунки. Вище зазначені санкції та небажання чоловіка знаходитись у Єдиному реєстрі боржників  https://erb.minjust.gov.ua/ змусили його в повному обсязі погасити заборгованість.

Вкотре, ініційовані Міністерством юстиції України новели пакету законів #ЧужихДітейНеБуває допомогли дитині, яка постраждала від батьківської байдужості, нагадати про себе та захистити свої права.

З початку 2019 року на Лебединщині на користь підростаючого покоління було стягнуто 3,3 мільйона гривень.

Фото
Право Аліменти Заборгованість по аліментам Юстиція Сумщини
view counter

По тематике

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Відсьогодні збільшився прожитковий мінімум. Що це означає для сумчан-аліментників

з 1 липня 2019 року в Україні збільшується розмір прожиткового мінімуму на одну особу. Ініційований Міністерством юстиції України закон #ЧужихДітейНеБуває...

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області Вчера 13:16
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
120 годин суспільно корисних робіт знайшли кошти для дитини

Невиконання судового рішення зі сплати аліментів на утримання дитини призвело до утиснення прав жителя Кролевецького району, що передбачено ініційованим Міністерством...

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області 27.06.2019 11:11
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
На 600% юстиція Сумщини збільшила показник ліквідації заборгованості по зарплаті

На Сумщині за 6 місяців 2019 року було стягнуто понад 22,2 мільйона гривень заборгованості по заробітній платі, що на 600%...

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області 26.06.2019 09:50
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Єдиний реєстр боржників розчиняє заборгованість по аліментах

Мешканець Сумської області несистематично сплачував аліменти дитині. Навчити його відповідальності вдалося після того, як відомості про неплатника аліментів були внесені...

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області 25.06.2019 13:16
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Сумчанин примусово сплатив своїй дитині понад 113 тисяч гривень

Житель Сум під впливом Закону#ЧужихДітейНеБуває та примусових заходів державних виконавців сплатив своїй дитині майже 76 тисяч гривень....

Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми 11.10.2018 15:34
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.