Блоги

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Сегодня 11:06162

Від пенсіонера до підприємця: на Сумщині аліментники поспішають гасити борги

На Сумщині завдяки новелам ініційованого Міністерством юстиції України закону #ЧужихДітейНеБуває батьків-аліментників незалежно від їх матеріального статусу об’єднують заходи примусу законодавства, які спрямовані не тільки на скоріше погашення заборгованості по аліментах, а й на недопущення утворення таких боргів.

Так, мешканець Путивльського району, заборгувавши дитині лише 2 тисячі гривень, був обмежений фахівцями юстиції Сумщини у праві виїзду за межі країни. У зв’язку з тим, що чоловік у справах часто перетинав кордон, боржник, дізнавшись про такі заходи примусу, негайно погасив заборгованість.

Ще один мешканець Путивля заборгував перед дитиною майже 4 тисячі гривень. Як з’ясувалися, кошти для виплати він приховував, тому державні виконавці утримали всю суму заборгованості по аліментах з пенсії громадянина.

Крім того, на Путивльщині у батька, який не збирався гасити аліментний борг в розмірі 2,5 тисячі гривень, фахівці юстиції необхідні кошти утримали з заробітної плати. А з чоловіка, який також заборгував синові аліменти, державні виконавці утримали з зарплатні понад 3 тисячі гривень в рахунок погашення заборгованості.

Разом з тим, з початку 2019 року в Путивльському районі завдяки дієвим важелям впливу закону #ЧужихДітейНеБуває на користь підростаючого покоління було стягнуто 1,5 мільйона гривень.

Общество Аліменти Заборгованість по аліментам Юстиція Сумщини
view counter

По тематике

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Невиховання дитини як привід для поповнення списку дошки ганьби

Розлучення стає результатом згаслих почуттів один до одного, втрати спільних поглядів на шлюб та ведення домашнього господарства. Часто, у колишнього...

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області Вчера 13:22
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Відсьогодні збільшився прожитковий мінімум. Що це означає для сумчан-аліментників

з 1 липня 2019 року в Україні збільшується розмір прожиткового мінімуму на одну особу. Ініційований Міністерством юстиції України закон #ЧужихДітейНеБуває...

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області Вчера 13:16
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
120 годин суспільно корисних робіт знайшли кошти для дитини

Невиконання судового рішення зі сплати аліментів на утримання дитини призвело до утиснення прав жителя Кролевецького району, що передбачено ініційованим Міністерством...

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області 27.06.2019 11:11
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
На 600% юстиція Сумщини збільшила показник ліквідації заборгованості по зарплаті

На Сумщині за 6 місяців 2019 року було стягнуто понад 22,2 мільйона гривень заборгованості по заробітній платі, що на 600%...

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області 26.06.2019 09:50
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Єдиний реєстр боржників розчиняє заборгованість по аліментах

Мешканець Сумської області несистематично сплачував аліменти дитині. Навчити його відповідальності вдалося після того, як відомості про неплатника аліментів були внесені...

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області 25.06.2019 13:16
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.