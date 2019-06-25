Від пенсіонера до підприємця: на Сумщині аліментники поспішають гасити борги На Сумщині завдяки новелам ініційованого Міністерством юстиції України закону #ЧужихДітейНеБуває батьків-аліментників незалежно від їх матеріального статусу об’єднують заходи примусу законодавства, які спрямовані не тільки на скоріше погашення заборгованості по аліментах, а й на недопущення утворення таких боргів.

Так, мешканець Путивльського району, заборгувавши дитині лише 2 тисячі гривень, був обмежений фахівцями юстиції Сумщини у праві виїзду за межі країни. У зв’язку з тим, що чоловік у справах часто перетинав кордон, боржник, дізнавшись про такі заходи примусу, негайно погасив заборгованість.

Ще один мешканець Путивля заборгував перед дитиною майже 4 тисячі гривень. Як з’ясувалися, кошти для виплати він приховував, тому державні виконавці утримали всю суму заборгованості по аліментах з пенсії громадянина.

Крім того, на Путивльщині у батька, який не збирався гасити аліментний борг в розмірі 2,5 тисячі гривень, фахівці юстиції необхідні кошти утримали з заробітної плати. А з чоловіка, який також заборгував синові аліменти, державні виконавці утримали з зарплатні понад 3 тисячі гривень в рахунок погашення заборгованості.

Разом з тим, з початку 2019 року в Путивльському районі завдяки дієвим важелям впливу закону #ЧужихДітейНеБуває на користь підростаючого покоління було стягнуто 1,5 мільйона гривень.