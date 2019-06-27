Ігор Шкурат відвідав Роменщину. Проблеми, які потрібно вирішувати Попри прекрасні краєвиди Сумщини і теплі зустрічі із виборцями регіону, кандидат по 161 ОВО І.Шкурат побачив чимало проблем, які вимагають неухильного вирішення уже зараз

Днями кандидат по 161 одномандатному виборчому округу Ігор Шкурат відвідав Роменщину. Попри прекрасні краєвиди Сумщини і теплі зустрічі із виборцями регіону, Ігор Шкурат побачив чимало проблем, які вимагають неухильного вирішення уже зараз.

Перше, що на його переконання, впадає у вічі, це вкрай погана якість існуючих в регіоні автомобільних доріг, що першочергово не дозволяє швидко і якісно надавати невідкладну медичну допомогу населенню віддалених сіл Роменщини, здійснювати доставку продовольчих і промислових товарів, забезпечити людей товарами першої необхідності. В районі також існує проблема із забезпеченням населення якісним стільниковим і телефонним зв’язком, - деякі села досі не мають якісного телефонного сполучення з райцентром.

Уже під час спілкування з місцевими мешканцями, Ігор Шкурат побачив, що нагальною проблемою також є забруднення водойм Роменщини внаслідок численних скидів забруднених вод. Причина - неефективна робота очисних споруд, їх моральний та фізичний знос, зношеність водопровідних і каналізаційних мереж, застаріла технологія очистки стічних вод.

Актуальною для міста Ромни і Роменщини в цілому є інтенсивне утворення та накопичення відходів, у тому числі небезпечних, що зумовлюється недостатністю переробки відходів хімічної, машинобудівної, паливно-енергетичної, будівельної, паливно-енергетичної, будівельної та ін. галузей.

Для дієвого удосконалення поводження з відходами, у тому числі – небезпечними для життя і здоров’я громади, необхідно будівництво сміттєсортувальних та сміттєпереробних комплексів, розробка відповідних законодавчих актів та впровадження системи збору небезпечних відходів, що утворюються населенням (відпрацьованих акумуляторних батарей, масел та шин від експлуатації приватного автотранспорту, відпрацьованих люмінесцентних ламп від освітлення житлових приміщень та ін.).

Щодо природо збереження, то першочергово, на переконання Ігоря Шкурата, потрібно терміново вжити заходи із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів і тари від них, повна очистка території області.

Зважаючи на неконтрольовану в регіоні ситуацію із браконьєрством, вкрай необхідно ввести заборону мисливства в межах господарських зон національних природних парків та регіональних ландшафтних парків і і забезпечити дієвий контроль на місцях.

Усі проблеми Роменщини не вирішуються одномоментно. Влада, яка роками використовувала ресурси регіону виключно у власних цілях, фактично нічого не зробила для простих громадян. Завдань дуже багато і їх складність вимагає чималих зусиль. Ігор Шкурат, як уродженець Роменщини, розуміє проблеми людей, прагне їх вирішувати на користь громади і йде у парламент, щоб зробити життя своїх земляків кращим і зручнішим.