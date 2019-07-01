Подорожуй спокійно, дотримуючись вимог «Відповідального батьківства» В рамках інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство», впровадженої в межах загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», фахівці юстиції Сумщини поширили у найбільш актуальних місцях інформацію стосовно виїзду з дитиною за межі країни.

Увагу було звернено на обов’язкове дотримання умов, які є необхідними під час планування поїздки та на той перелік прав, що має один з батьків після розлучення під час подорожування з дитиною за кордоном.

До речі, якщо дитині заборгували по сплаті аліментів понад 4 місяці або більше 3 – малечі з інвалідністю чи тяжкою хворобою – виїхати з дитиною за кордон можна на строк до 1 місяця і більше без дозволу боржника. Для цього необхідно:

1) Отримати довідку про наявність у другого з батьків заборгованості по сплаті аліментів за місцем виконання рішення про стягнення аліментів.

2) На кордоні пред’явити довідку про наявність у другого з батьків заборгованості:

- понад 4 місяці або

- понад 3 місяці + документ, що підтверджує тяжку хворобу або інвалідність дитини.