#ЧеснаПлатіжка від Мін’юсту: як працює онлайн-калькулятор справедливої ціни З метою захисту громадян від свавілля комунальників та бажання монополістів нажитися на споживачах житлово-комунальних послуг, фахівці юстиції Сумщини розпочали роботу, направлену на інформування українців щодо граничних тарифів на тепло та гарчу воду, які 26 червня 2019 року затвердив Кабінет Міністрів України.

«На минулому тижні Урядом запроваджено граничні тарифи на гарячу воду та тепло. У свою чергу Мін’юст вже почав роботу з інформування українців про новації, впроваджені в рамках ініціативи #ЧеснаПлатіжка, яка реалізується в межах правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», - розвідає керівник юстиції Сумщини Ірина Свистун. – Так, чинне законодавство визначає, що громадяни мають платити не за повітря, а тільки за ті послуги, які отримують».

Очільниця відомства додала, що, відповідно до постанови, вартість гігакалорії тепла в містах обласного значення не має перевищувати економічно обґрунтованого значення, яке становить 1400 гривень, вартість гарячої води – 83 гривень за кубометр у квартирах з сушарками для рушників і 75 гривень – без них. Між тим, у Сумах, згідно з даними одного з постачальників теплоенергії, за гігакалорію тепла містяни платять 1560 гривень, за 1 кубометр гарячої води – 91 гривню у квартирах з сушарками для рушників та майже 82 гривні – в домах без сушарки.

Окрім того, відтепер громадяни можуть й самостійно вирахувати, скільки вони мають сплачувати за тепло та гарячу воду. На сайті Урядового порталу та Міністерства юстиції України працює калькулятор, який розраховує різницю між чесними тарифами та тарифами на місцях. Отже, скориставшись ним, можна дізнатися, чи правомірною є вартість тепла та гарячої води на Сумщині – https://minjust.gov.ua/pages/calc-service