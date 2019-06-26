Блоги

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Сегодня 10:42124

Скасована подорож як результат байдужості

Батьки, які невчасно або взагалі не сплачують аліменти, вважають обов’язок піклування про власних дітей тягарем та помстою іншого із подружжя за невдалий шлюб. Прикро, що розуміння про турботу та увагу до малечі, частіше за все в таких випадках, приходить через застосування заходів обмежувального характеру.

Мешканцю Недригайлівщини довелося достроково припинити свою подорож, оскільки прикордонники не дозволили йому перетнути межі країни через байдуже ставлення до власної дитини. Обурений таким обмеженням прав чоловік, вважаючи, що сумлінно виконує батьківський обов’язок, звернувся до фахівців юстиції Сумщини. Державні виконавці повідомили неплатнику, що його борг перед сином складає вже понад 10 тисяч гривень. Не бажаючи відчути на собі інші обмеження, батько відразу та в повному обсязі погасив заборгованість.

З метою пробудження батьківських почуттів Міністерство юстиції України активно вносить зміни у чинне законодавство, прикладом яких є новели пакету законів #ЧужихДітейНеБуває, які протягом тривалого часу не залишають без покарання байдужу поведінку до дитини.

З початку 2019 року на Недригайлівщині на користь підростаючого покоління було стягнуто 2,2 мільйона гривень.

Право Борги по аліментам Юстиція Сумщини
view counter

По тематике

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Від пенсіонера до підприємця: на Сумщині аліментники поспішають гасити борги

На Сумщині завдяки новелам ініційованого Міністерством юстиції України закону #ЧужихДітейНеБуває батьків-аліментників незалежно від їх матеріального статусу об’єднують заходи примусу законодавства,...

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області Вчера 11:06
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Невиховання дитини як привід для поповнення списку дошки ганьби

Розлучення стає результатом згаслих почуттів один до одного, втрати спільних поглядів на шлюб та ведення домашнього господарства. Часто, у колишнього...

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області 01.07.2019 13:22
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
На 600% юстиція Сумщини збільшила показник ліквідації заборгованості по зарплаті

На Сумщині за 6 місяців 2019 року було стягнуто понад 22,2 мільйона гривень заборгованості по заробітній платі, що на 600%...

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області 26.06.2019 09:50
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.