Скасована подорож як результат байдужості

Мешканцю Недригайлівщини довелося достроково припинити свою подорож, оскільки прикордонники не дозволили йому перетнути межі країни через байдуже ставлення до власної дитини. Обурений таким обмеженням прав чоловік, вважаючи, що сумлінно виконує батьківський обов’язок, звернувся до фахівців юстиції Сумщини. Державні виконавці повідомили неплатнику, що його борг перед сином складає вже понад 10 тисяч гривень. Не бажаючи відчути на собі інші обмеження, батько відразу та в повному обсязі погасив заборгованість.
З метою пробудження батьківських почуттів Міністерство юстиції України активно вносить зміни у чинне законодавство, прикладом яких є новели пакету законів #ЧужихДітейНеБуває, які протягом тривалого часу не залишають без покарання байдужу поведінку до дитини.
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