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Марина Барабаш
Марина Барабаш
Вчера 15:44161

Рідними стежками. Кандидат по 161 ОВО Ігор Шкурат відвідав земляків у рідному Роменському районі

Прекрасні люди прийшли на зустріч із Ігорем Шкуратом - кандидатом по 161 одномандатному виборчому округу і поділились своїми проблемами і очікуваннями

Рідні місця завжи наповнюють нас життєдайною силою і наснагою до хороших справ. Стежки, якими ходили босоніж дітьми, допомагають вкотре повернутись у власне безтурботне минуле, оцінити і переосмислити життєві пріоритети.

Саме із такими теплими і сповненими спогадів думками відвідав рідну Роменщину кандидат в народні депутати по 161 ОВО Ігор Шкурат.

Щодня – зустрічі із земляками, щодня спогади про минуле і думки про краще майбутнє для простих людей, які є сіллю землі рідної, рідного краю. Люди ідуть на зустріч із Ігорем Шкуратом не для того, щоб просити харчові набори чи слухати нездійсненні обіцянки, люди йдуть ділитись із земляком про наболіле і почути його бачення розвитку рідного міста й села.

Так, уже 1 липня І.Шкурат, від села до села, від хати до хати, з відкритим до спілкування серцем відвідав рідні йому з дитинства Глинськ, Артюхівку, Ярмолинці і Коржі. Наступного дня, 2 липня, Ігор Шкурат особисто поспілкувався із мешканцями сіл Великі Бубни, Галка та Ведмеже.

У кожному із сіл земляки знайшли вільну хвилину, щоб особисто побачити і почути Ігоря Шкурата, поділитись із ним насущними проблемами і, найголовніше, у живому спілкуванні знайти спільні думки й погляди на майбутнє країни і рідного району.

Проблеми для усіх зрозумілі і болючі – низькі пенсії старшому поколінню, масовий відтік молоді у міста, занепад рідного села, розбиті вщент дороги, непрацююча інфраструктура, віддалена медицина і ще багато питань, які потребують термінового вирішення.

Гарячий місяць липень, - гарячий жнивами, щоденними турботами, сподіваннями на краще життя. Гарячий він також зустрічами, бо людям не потрібні обіцянки, людям потрібно, щоб їх чули і допомагали. На кожному зібранні і у кожному селі Ігор Шкурат наголошує: «Я вдячний рідній землі та Вам, що Ви виростили та виховали мене, як справжнього українця, який безмежно любить свою землю, свій народ».

З Богом у серці і вірою у земляків, Ігор Шкурат йде в народні депутати, ІДЕ ПЕРЕМАГАТИ.

Политика 161 округ Игорь Шкурат Кандидати Парламентські вибори Ромны
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