Кандидат по 161 ОВО Ігор Шкурат : особисте спілкування з виборцем - пріоритет На зустріч із кандидатом Ігорем Шкуратом 3 липня прийшли мешканці ще трьох сіл Роменщини – Герасимівки, Перехрестівки і Бобрика.

3 липня кандидат в народні депутати по 161 одномандатному виборчому округу Ігор Шкурат продовжив своє знайомство із земляками, що мешкають у селах Роменського району. Знову цікаві зустрічі, спогади і плани на майбутнє. Приходять люди, діляться своїми проблемами, запитують, що буде далі і як жити у нелегких умовах українського села.

Питань чимало і у телевізорі відповідей на них не почуєш, а тому І.Шкурат особисто щодня спілкується із земляками, щоб спланувати максимально ефективні заходи для термінового вирішення найбільш кричущих проблем рідного краю.

На зустріч із кандидатом Ігорем Шкуратом 3 липня прийшли мешканці ще трьох сіл Роменщини – Герасимівки, Перехрестівки і Бобрика. У кожному із населених пунктів свої місцеві проблеми – де швидка довго їде, де до райцентру дорога погана, де закривають місцеву амбулаторію, молодь їде із сіл у пошуках кращого життя … сумно людям, що усе життя працюючи на рідній землі, від можновладців отримують лише крихти на розвиток села.

Люди діляться наболілим, однак є й ті, кому людські проблеми не болять, хто використовує їх виключно для самопіару, причому у найбільш ганебний спосіб. Прикрий інцидент трапився під час зустрічі Ігоря Шкурата із земляками у селі Перехрестівка, що на Роменщині. Уже в розпал розмови Ігоря Петровича із людьми до натовпу приєднався моложавий чоловік і одразу ж почав викрикувати провокаційні і образливі слова. То йому те - не те, то так - не так. Як казав Петро Порошенко, - «ти йому тризуб на Кремлі повісь, то все рівно скаже, що криво почепили».

Як згодом з’ясувалось, цим горлопаном і провокатором виявився не мешканець Перехрестівки, а житель одного із сіл Роменщини, 36-річний Дмитро Самофалов. Дмитро ж не просто так прийшов! Дмитро, виявляється, теж зареєструвався кандидатом в народні депутати та ще й заручився підтримкою Аграрної партії. Окрім галасу і образ на адресу присутніх, нічого іншого люди від вискочки не почули. Та й користатись за для власного піару тим, що на зустріч із Ігорем Шкуратом прийшло чимало людей, погодьтесь, ганебно і безкультурно. Крикуна-провокатора Самофалова швидко вгамували присутні, бо дуже вже усім набрид. Пішов собі, обтершись …

Бог з ними, заздрісниками і горлопанами. Турбує земляків те, хто ж представлятиме їх інтереси у столиці, хто донесе проблеми Роменщини у високі кабінети і, врешті-решт, вирішуватиме їх реально. Віримо, що Ігор Шкурат завжди буде повернутий обличчям до людей, які дали йому шанс змінити їх життя на краще. Обираємо разом, підтримаємо Шкурата – сина, батька і офіцера!