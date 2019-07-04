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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Сегодня 13:08146

Доки сумчанин перебував за межами країни, борг по аліментах збільшився на 60%

Деякі батьки своє байдуже ставлення до дитини часто пояснюють відсутністю постійного місця роботи, низькими заробітними платами та, як результат, скрутним матеріальним становищем. Як показує практика, вище зазначені перепони у вихованні малечі відразу зникають, коли в дію вступають заходи примусу.

Сумчанин протягом тривалого часу не бажав обтяжувати себе турботами, пов’язаними з вихованням доньки. І у зв’язку з постійними відрядженнями  за кордон та відсутністю інформації про місце його перебування, був оголошений у розшук. Відшукати боржника та справедливі методи впливу на такий прояв байдужості допомогли обмежувальні заходи, передбачені новелами пакету законів #ЧужихДітейНеБуває.

Правники юстиції Сумщини обмежили неплатника у праві полювання, користування зброєю, керування транспортними засобами та у праві виїзду за кордон. Саме останній важіль впливу допоміг батьку нагадати про себе та знайти спільну мову зі своєю родиною. Чоловіком було сплачено 48 тисяч гривень, зокрема 30 тисяч гривень заборгованості по аліментах, 15 тисяч гривень – за несвоєчасну сплату аліментів та 3 тисячі гривень виконавчого збору. Тож, доки чоловік ухилявся від сплати аліментів, його борг збільшився на 60%.

До речі, з початку року на користь дітей Сумщини було стягнуто понад 76 мільйонів гривень аліментів.

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