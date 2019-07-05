На користь дітей Глухівщини стягнуто понад 4,5 мільйона гривень аліментів. Однією із головних проблем, яка виникає під час розірвання стосунків між чоловіком та дружиною, є здоровий та всебічний розвиток дитини, яка рідко не зазнає душевних страждань внаслідок розлучення батьків.

У жителя Глухівщини після розлучення з дружиною зникло бажання піклуватися про власну доньку. Навіть рішення суду про стягнення з нього аліментів не пробудило почуття турботи до дитини. Вирішити родинну суперечку допомогли фахівці юстиції Сумщини, коли внесли неплатника до Єдиного реєстру боржників https://erb.minjust.gov.ua/ та наклали арешт на його банківські рахунки і майно. Не очікуючи таких наслідків та не бажаючи й надалі миритися з подібними заходами примусу, чоловік був вимушений в повному обсязі погасити заборгованість, що складала понад 8 тисяч гривень.

Не знайшовши спільної мови під час вирішення питань при сплаті аліментів, родина завжди може отримати допомогу від органів державної виконавчої служби, які мають дієві важелі впливу на боржників завдяки новелам пакету законів #ЧужихДітейНеБуває.

До речі, з початку року на користь дітей Глухівщини було стягнуто понад 4,5 мільйона гривень аліментів.