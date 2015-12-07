Могутня дуля Є один дуже ефективний засіб, який допомогає в різних життєвих ситуаціях.

Нема нічого кращого за дулю,

Ця теза перевірена стократ.

Ніколи я не набиваю гулі,

Складу три пальці – маю результат.

Розійдеться, буває, жінка-злюка,

Слова її дорівнюю ножу,

У відповідь я не кричу: «Падлюка!»,

А лиш спокійно дулю покажу.

І після цього неодмінно зразу

На два крючки закриюсь в туалет.

Хай верещить, хай грюкає зараза,

Мій принцип, як завжди - нейтралітет.

Якщо начальник обзиває трутнем,

Я дулю не затримуюсь скрутить.

З кишені, правда, засіб цей могутній

Ніколи не виймаю і на мить.

Скажу тихенько шефу: «Винуватий…»,

При цьому дулю стискую чимдуж,

І бачу диво: кишкомот пихатий

Розслабився, неначе сонний вуж.

Буває, на ніч зазирнеш у «ящик»,

Там депутати чубляться без меж.

Дві дулі тицьнеш брехунам ледащим

І після спокійнісінько заснеш.