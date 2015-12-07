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Вячеслав Киричок
Вячеслав Киричок
Вчера 18:37185

Могутня дуля

Є один дуже ефективний засіб, який допомогає в різних життєвих ситуаціях.

Нема нічого кращого за дулю,
Ця теза перевірена стократ.
Ніколи я не набиваю гулі,
Складу три пальці – маю результат.

Розійдеться, буває, жінка-злюка,
Слова її дорівнюю ножу,
У відповідь я не кричу: «Падлюка!»,
А лиш спокійно дулю покажу.

І після цього неодмінно зразу
На два крючки закриюсь в туалет.
Хай верещить, хай грюкає зараза,
Мій принцип, як завжди - нейтралітет.

Якщо начальник обзиває трутнем,
Я дулю не затримуюсь скрутить.
З кишені, правда, засіб цей могутній
Ніколи не виймаю і на мить.

Скажу тихенько шефу: «Винуватий…»,
При цьому дулю стискую чимдуж,
І бачу диво: кишкомот пихатий
Розслабився, неначе сонний вуж.

Буває, на ніч зазирнеш у «ящик»,
Там депутати чубляться без меж.
Дві дулі тицьнеш брехунам ледащим
І після спокійнісінько заснеш.

Общество Депутати Кредо
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