Могутня дуля

Нема нічого кращого за дулю,
Ця теза перевірена стократ.
Ніколи я не набиваю гулі,
Складу три пальці – маю результат.
Розійдеться, буває, жінка-злюка,
Слова її дорівнюю ножу,
У відповідь я не кричу: «Падлюка!»,
А лиш спокійно дулю покажу.
І після цього неодмінно зразу
На два крючки закриюсь в туалет.
Хай верещить, хай грюкає зараза,
Мій принцип, як завжди - нейтралітет.
Якщо начальник обзиває трутнем,
Я дулю не затримуюсь скрутить.
З кишені, правда, засіб цей могутній
Ніколи не виймаю і на мить.
Скажу тихенько шефу: «Винуватий…»,
При цьому дулю стискую чимдуж,
І бачу диво: кишкомот пихатий
Розслабився, неначе сонний вуж.
Буває, на ніч зазирнеш у «ящик»,
Там депутати чубляться без меж.
Дві дулі тицьнеш брехунам ледащим
І після спокійнісінько заснеш.
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