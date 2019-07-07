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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Вчера 11:13196

35 тисяч гривень – ціна уроку з виховання дітей від Мін’юсту

Кожне подружжя мріє відчути теплі та ніжні емоції від народження довгоочікуваної дитини, але трапляються випадки коли навіть радість від появи малечі не є перепоною для сварок та розірвання шлюбних відносин. Інколи розлучення чоловіка та дружини припиняє не лише їхні стосунки, а й вносить суттєві корективи у можливість дитини отримувати повноцінне піклування та турботу з боку батьків.

Розірвання шлюбу викликало у жителя Роменського району почуття байдужості не тільки до колишньої дружини, а й до дитини також. Батько протягом значного проміжку часу стабільно накопичував заборгованість по сплаті аліментів, яка сягнула майже 35 тисяч гривень. Звільнити місце серед його буденних хвилювань для думок про родину допомогли правники юстиції Сумщини, коли винесли постанови про встановлення тимчасових обмежень у праві полювання, користування зброєю, виїзду за кордон та у праві керування транспортними засобами.

Після застосованих обмежувальних заходів передбачених новелами пакету законів #ЧужихДітейНеБуває, чоловіку нарешті вдалося припинити поповнювати боргову скарбничку та повернути своїй дитині належні їй кошти.

Общество Борг по аліментам Заборгованість по аліментам Закон #ЧужихДітейНеБуває Юстиція Сумщини
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