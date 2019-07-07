35 тисяч гривень – ціна уроку з виховання дітей від Мін’юсту

Розірвання шлюбу викликало у жителя Роменського району почуття байдужості не тільки до колишньої дружини, а й до дитини також. Батько протягом значного проміжку часу стабільно накопичував заборгованість по сплаті аліментів, яка сягнула майже 35 тисяч гривень. Звільнити місце серед його буденних хвилювань для думок про родину допомогли правники юстиції Сумщини, коли винесли постанови про встановлення тимчасових обмежень у праві полювання, користування зброєю, виїзду за кордон та у праві керування транспортними засобами.
Після застосованих обмежувальних заходів передбачених новелами пакету законів #ЧужихДітейНеБуває, чоловіку нарешті вдалося припинити поповнювати боргову скарбничку та повернути своїй дитині належні їй кошти.
З метою захисту прав споживачів від неправомірних тарифів фахівці юстиції Сумщини інформують громадян щодо порядку дій у разі порушень їхніх...
Батьки, які невчасно або взагалі не сплачують аліменти, вважають обов’язок піклування про власних дітей тягарем та помстою іншого із подружжя...
На Сумщині завдяки новелам ініційованого Міністерством юстиції України закону #ЧужихДітейНеБуває батьків-аліментників незалежно від їх матеріального статусу об’єднують заходи примусу законодавства,...
Розлучення стає результатом згаслих почуттів один до одного, втрати спільних поглядів на шлюб та ведення домашнього господарства. Часто, у колишнього...
Невиконання судового рішення зі сплати аліментів на утримання дитини призвело до утиснення прав жителя Кролевецького району, що передбачено ініційованим Міністерством...