Кандидат по 161 округу Ігор Шкурат – патріот, професіонал справи, офіцер Україні потрібні патріоти, які своїм життям, працею і службою на благо Батьківщини довели, що мають моральне право представляти український народ у вищих владних інституціях.

Країна потребує докорінних змін і вимагає нових людей у владі. Україна вимагає також, щоб у владу йшли не випадкові особистості, які жодного дня не працювали на благо Батьківщини, не невігласи, які уявили себе вершителями людських доль, не горлопани з телевізорів, які вміють тільки критикувати. Україні потрібні патріоти, які своїм життям, працею і службою на благо Батьківщини довели, що мають моральне право представляти український народ у вищих владних інституціях.

Справжнім патріотом, професіоналом своєї справи, офіцером і Людиною з великої букви є кандидат по 161-му виборчому округу, уродженець Роменщини Ігор Шкурат.

Ігор Петрович Шкурат народився у 1971 році в с.Хоминці Роменського району в сім'ї селян.

Батько - Шкурат Петро Павлович, усе життя працював у колгоспі. Мати - Шкурат Людмила Петрівна - пенсіонерка, проживає у м.Ромни.

Ігор Шкурат розпочав навчання у 1978 році у Пустовійтівській школі, потім навчався у Роменській школі №7, яку закінчив у 1988-му. У 1992 році Ігор Шкурат закінчив Київське вище загальновійськове командне училище ім.Фрунзе. Згодом, у 1995 році закінчив Інститут підготовки кадрів Служби безпеки України, де здобув юридичну освіту за фахом "правознавство".

Трудова діяльність:

З 1992р. - служба в лавах Національної гвардії України

З 1993р. - служба в органах Служби безпеки України

За 25 років сумлінної служби пройшов шлях від оперуповноваженого до керівника підрозділу Центрального апарату.

За час служби на благо України обіймав посади:

- заступника начальника Управління Служби безпеки України у Донецькій області

- заступника начальника Управління СБУ в м. Києві

- заступника начальника Департаменту контррозвідки СБУ

- помічника Голови СБУ - начальника Головної інспекції

- з 2016-го - начальника Управління СБУ у Вінницькій області

На даний час Ігор Шкурат обіймає посаду начальника Головного управління внутрішньої безпеки у Державній фіскальній службі

З перших днів війни проти російських агресорів Ігор Шкурат брав безпосередню участь у антитерористичній операції на Сході нашої країни, за сумлінну службу і бездоганне виконання службових обов'язків неодноразово заохочувався відомчими і державними нагородами. Полковник. Учасник бойових дій. Ігор Шкурат одружений, має сина.

Щодня заплановані поїздки і зустрічі із земляками, щодня Ігор Шкурат іде до людей не з продуктовими пакетами і обіцянками, він іде до людей на відверту розмову, із відкритим серцем і душею. Бо любить Україну, вболіває за земляків і прагне змінити їх життя на краще.