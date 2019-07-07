Блоги

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Вчера 15:56158

Понад 3,5 тисячі сумчан не зможуть полювати

Менш ніж за місяць в Сумській області розпочнеться сезон полювання на пернату дичину. Проте не всі охочі зможуть організувати своє дозвілля, адже злісних неплатників аліментів фахівці юстиції Сумщини обмежили у праві полювання

«Всіх, хто має заборгованість по сплаті аліментів понад 6 місяців, державні виконавці тимчасово позбавляють у низці прав, зокрема у праві полювання, що передбачено новелами ініційованого Міністерством юстиції України закону #ЧужихДітейНеБуває. Так, 3 520 мешканців Сумської області не зможуть долучитися до сезону полювання, якщо не сплатять заборгованість по аліментах в повному обсязі», - розповіла очільниця юстиції Сумщини Ірина Свистун.

Вона також додала, що завдяки дієвим важелям впливу чинного законодавства фіксуються колосальні результати – з початку року на користь дітей Сумщини стягнуто 79 мільйонів гривень.

Досуг Борги по аліментам Мисливці не зможуть полювати
view counter

По тематике

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Скасована подорож як результат байдужості

Батьки, які невчасно або взагалі не сплачують аліменти, вважають обов’язок піклування про власних дітей тягарем та помстою іншого із подружжя...

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області 03.07.2019 10:42
view counter
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.