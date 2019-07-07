Понад 3,5 тисячі сумчан не зможуть полювати

«Всіх, хто має заборгованість по сплаті аліментів понад 6 місяців, державні виконавці тимчасово позбавляють у низці прав, зокрема у праві полювання, що передбачено новелами ініційованого Міністерством юстиції України закону #ЧужихДітейНеБуває. Так, 3 520 мешканців Сумської області не зможуть долучитися до сезону полювання, якщо не сплатять заборгованість по аліментах в повному обсязі», - розповіла очільниця юстиції Сумщини Ірина Свистун.
Вона також додала, що завдяки дієвим важелям впливу чинного законодавства фіксуються колосальні результати – з початку року на користь дітей Сумщини стягнуто 79 мільйонів гривень.
Батьки, які невчасно або взагалі не сплачують аліменти, вважають обов’язок піклування про власних дітей тягарем та помстою іншого із подружжя...