як отримати #ЧеснуПлатіжку зі справедливою ціною, інформує юстиція Сумщини Несправедливі тарифи на постачання тепла та гарячої води, стали поштовхом для Міністерства юстиції України у проведенні аналізу правомірності ціноутворення таких грошових нарахувань.

Фахівці юстиції Сумщини активно інформують громадян з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо правильного нарахування оплати за послуги з постачання теплової енергії і гарячої води. Так, впроваджуючи інформаційну кампанію «Я маю право на чесну платіжку», яка реалізується в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», правники відвідали Сумський обласний центр зайнятості.

Під час зустрічі спеціалісти юстиції розповіли присутнім про урядову постанову, що запроваджує граничні тарифи на тепло та гарячу воду. Юристи наголосили, якщо орган місцевого самоврядування перерахував тарифи, а платіжка приходить з завищеною ціною, необхідно:

- Направити звернення звичайною чи електронною поштою або передати його особисто до теплопостачальної організації. ( Зразок звернення можна завантажити за посиланням https://minjust.gov.ua/news/info/zrazki-dokumentiv-schodo-pererahunku-tsini-na-opalennya?fbclid=IwAR1eF5db2aYS_CqA_m9SBu3yb8akQcNcIdUqyrI8MYHNRCOcbm7kB80-S7M);

- Вимагати перерахування вартості послуг на опалювальний сезон 2019/2020 років.