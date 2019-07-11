80 мільйонів гривень аліментів отримали діти Сумщини Результативна діяльність органів юстиції в напрямку примусової ліквідації боргів по сплаті аліментів стрімко набирає обертів. Завдяки внесеним змінам у чинне законодавство правники користуються дієвими інструментами примусу та мають більше індивідуальних методів впливу на боржників.

Так, з початку 2019 року на користь дітей Сумщини було стягнуто 80 мільйонів гривень аліментів. Державна виконавча служба систематично поповнює перелік позитивно розглянутих справ, доводячи ефективність новел закону #ЧужихДітейНеБуває.

Боржник на Путивльщині не бажав знаходити спільну мову зі своєю родиною та впевнено збільшував з нею відстань. Пропорційно цьому зростав його борг по сплаті аліментів, що сягнув 2 тисячі гривень. Внесення батька до списку боржників змусило його погасити заборгованість в повному обсязі.

Проблема виплати аліментів спіткала ще одне подружжя Путивльського району. Непорозуміння колишніх чоловіка та дружини спричинило до появи боргу перед дитиною у розмірі майже 3 тисячі гривень. Утримати кошти та погасити заборгованість державним виконавцям вдалося із заробітної плати громадянина.

Сварка з дружиною та відмова виконувати батьківські обов’язки стали причиною перекритого кордону для чоловіка з Білопільщини. Поновити право виїзду за межі країни неплатнику вдалося лише після сплати штрафу у розмірі понад 8 тисяч гривень та накопиченого боргу, сума якого сягнула 36 тисяч гривень.

А довготривалі відрядження сумчанина за кордон та небажання брати участь у житті власної доньки, призвели до накопичення боргу в більш ніж 71 тисячу гривень. Проте для налагодження колишнього життя без тимчасових обмежень у правах, чоловіку довелося сплатити 114 тисяч гривень, бо до нього правники застосували штрафні санкції за несплату аліментів у понад 3 роки в розмірі 50% від суми боргу.