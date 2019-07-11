Блоги

Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Сегодня 10:54161

80 мільйонів гривень аліментів отримали діти Сумщини

Результативна діяльність органів юстиції в напрямку примусової ліквідації боргів по сплаті аліментів стрімко набирає обертів. Завдяки внесеним змінам у чинне законодавство правники користуються дієвими інструментами примусу та мають більше індивідуальних методів впливу на боржників.

Так, з початку 2019 року на користь дітей Сумщини було стягнуто 80 мільйонів гривень аліментів. Державна виконавча служба систематично поповнює перелік позитивно розглянутих справ, доводячи ефективність новел закону #ЧужихДітейНеБуває.

Боржник на Путивльщині не бажав знаходити спільну мову зі своєю родиною та впевнено збільшував з нею відстань. Пропорційно цьому зростав його борг по сплаті аліментів, що сягнув 2 тисячі гривень. Внесення батька до списку боржників змусило його погасити заборгованість в повному обсязі.

Проблема виплати аліментів спіткала ще одне подружжя Путивльського району. Непорозуміння  колишніх чоловіка та дружини спричинило до появи боргу перед дитиною у розмірі майже 3 тисячі гривень. Утримати кошти та погасити заборгованість державним виконавцям вдалося із заробітної плати громадянина.

Сварка з дружиною та відмова виконувати батьківські обов’язки стали причиною перекритого кордону для чоловіка з Білопільщини. Поновити право виїзду за межі країни неплатнику вдалося лише після сплати штрафу у розмірі понад 8 тисяч гривень та накопиченого боргу, сума якого сягнула 36 тисяч гривень.

А довготривалі відрядження сумчанина за кордон та небажання брати участь у житті власної доньки, призвели до накопичення боргу в більш ніж 71 тисячу гривень. Проте для налагодження колишнього життя без тимчасових обмежень у правах, чоловіку довелося сплатити 114 тисяч гривень, бо до нього правники застосували штрафні санкції за несплату аліментів у понад 3 роки в розмірі 50% від суми боргу.   

Право
view counter
view counter
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50 21:35
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 17:35 19:35 23:30
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.