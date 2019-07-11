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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Сегодня 10:58162

Сумчанин за 3 роки заробив за кордоном 114 тисяч гривень боргу

Довгий час робота за кордоном створювала для неплатників аліментів ту необхідну відстань між їхніми родинами, що дозволяла бути в безпеці від виконання батьківського обов’язку. Проте дієві та прогресивні зміни у законодавстві України дозволили суттєво знизити рівень недобросовісного батьківства.

Сумчанин вдало влаштував своє особисте життя за кордоном, наявність роботи та відсутність батьківського клопоту допомагали жити у своє задоволення та накопичити борг по сплаті аліментів у понад 71 тисячу гривень.

З метою примусового виконання батьківського обов’язку та покращення матеріального становища доньки боржника, фахівцями юстиції Сумщини було вчинено ряд дій примусового характеру, що передбачений чинним законодавством.

Накладені обмеження у використанні деяких прав дали про себе знати під час чергового перетину меж держави, коли батько не зміг виїхати у відрядження. З метою усунення незручностей чоловік був вимушений з’явитися до відділу виконавчої служби. Дізнавшись, що в додаток до вже застосованих санкцій йому загрожує адміністративна відповідальність у вигляді суспільно корисних робіт, він змінив своє відношення до родини.

Під час розгляду в суді протоколу про адміністративне правопорушення, батьком був сплачений повністю борг по аліментах, штраф у розмірі 50%, який був накладений за несвоєчасні виплати впродовж 3 років та сягнув понад 35 тисяч гривень, а також виконавчий збір на користь держави у сумі 7 тисяч гривень.

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