Понад 3,5 тисячі сумчан не зможуть з серпня полювати Менш ніж за місяць в Сумській області розпочнеться сезон полювання на пернату дичину. Проте не всі охочі зможуть організувати своє дозвілля, адже злісних неплатників аліментів фахівці юстиції Сумщини обмежили у праві полювання.

«Всіх, хто має заборгованість по сплаті аліментів понад 6 місяців, державні виконавці тимчасово позбавляють у низці прав, зокрема у праві полювання, що передбачено новелами ініційованого Міністерством юстиції України закону #ЧужихДітейНеБуває. Так, 3 520 мешканців Сумської області не зможуть долучитися до сезону полювання, який в регіоні розпочнеться вже в серпні, якщо не сплатять заборгованість по аліментах в повному обсязі», - розповіла очільниця юстиції Сумщини Ірина Свистун.

Вона також додала, що завдяки дієвим важелям впливу чинного законодавства фіксуються колосальні результати – з початку року на користь дітей Сумщини стягнуто 79 мільйонів гривень.