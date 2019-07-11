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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Сегодня 11:01160

Понад 3,5 тисячі сумчан не зможуть з серпня полювати

Менш ніж за місяць в Сумській області розпочнеться сезон полювання на пернату дичину. Проте не всі охочі зможуть організувати своє дозвілля, адже злісних неплатників аліментів фахівці юстиції Сумщини обмежили у праві полювання.

«Всіх, хто має заборгованість по сплаті аліментів понад 6 місяців, державні виконавці тимчасово позбавляють у низці прав, зокрема у праві полювання, що передбачено новелами ініційованого Міністерством юстиції України закону #ЧужихДітейНеБуває. Так, 3 520 мешканців Сумської області не зможуть долучитися до сезону полювання, який в регіоні розпочнеться вже в серпні, якщо не сплатять заборгованість по аліментах в повному обсязі», - розповіла очільниця юстиції Сумщини Ірина Свистун.

Вона також додала, що завдяки дієвим важелям впливу чинного законодавства фіксуються колосальні результати – з початку року на користь дітей Сумщини стягнуто 79 мільйонів гривень.

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